"37°"-Reportage im ZDF: "Vergewaltigt: Leben mit dem Trauma"

Wie lebt man weiter, wenn die schlimmste Nacht des Lebens nie endet? In der "37°"-Reportage "Vergewaltigt: Leben mit dem Trauma" erzählt Autorin Sanja Hardinghaus die Geschichten von Ann-Kristin und Mara – zwei Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben und noch Jahre später darunter leiden. Der Film ist am Dienstag, 2. September 2025, ab 8.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal abrufbar und um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen.

"Ein Trauma hat kein Verfallsdatum", sagt Ann-Kristin, die vor zwölf Jahren von ihrem damaligen Freund vergewaltigt wurde. Sie ist inzwischen verheiratet, hat zwei Kinder, aber ein normales Leben führt sie nicht. "Die wenigsten sehen, dass es mir schlecht geht. Nach der Tat hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht. Man verändert sein komplettes Wesen, man ändert sein komplettes Verhalten, man ist nicht mehr derselbe Mensch", sagt sie.

Mara, damals 18, diente als Zeitsoldatin bei der Bundeswehr. Zwei Mal wurde sie von Kollegen vergewaltigt. Die Schuld der Täter sowie der Tathergang sind zweifelsfrei bewiesen und sie wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Doch die Folgen der Tat spürt Mara bis heute: "Ich habe Ängste, ich überlege mir vorher genau, was ich mache, wohin ich gehe, wie viele Menschen da sind, und gehe nicht mehr ganz so unbeschwert und spontan durch die Welt und durch mein Leben." Männer in Uniform lösen bei Mara bis heute Panik aus.

Die meisten Vergewaltigungen finden im nahen sozialen Umfeld statt. Gerade wenn der Täter ein Verwandter, Bekannter oder der eigene Lebenspartner ist, erscheint vielen Frauen die Situation aussichtslos – die Dunkelziffer nicht angezeigter Taten ist hoch. Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 13.320 Fälle von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellem Übergriff im besonders schweren Fall erfasst. Ein Anstieg von 9,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ein Anstieg zum sechsten Mal in Folge.

Die "37°"-Reportage "Vergewaltigt: Leben mit dem Trauma" wird mit Untertiteln, Deutscher Gebärdensprache und Audiodeskription angeboten.

