ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 38/25

Mainz (ots)

Woche 38/25

Mo., 15.9.

21.45     Terra X History
          An einem Tag im September. Die Dokumentation
          Bitte Ergänzung beachten:
          Film von Roland May und Stefan Brauburger




Woche 39/25

Mo., 22.9.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

19.25     WISO-Dokumentation (HD/UT)
          Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft? 
          Mittelstand zwischen Tradition und Transformation 
          Film von Anja Kollruß und Kim Uhlich 
          Deutschland 2025

(Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 23.9. um 4.20 Uhr beachten.)




Woche 40/25

Do., 02.10.


21.45     heute journal
          Bitte Ergänzung beachten:
          mit Politbarometer und Wetter

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

