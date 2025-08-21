ZDF-Programmänderung ab Woche 38/25
Mainz (ots)
Woche 38/25 Mo., 15.9. 21.45 Terra X History An einem Tag im September. Die Dokumentation Bitte Ergänzung beachten: Film von Roland May und Stefan Brauburger Woche 39/25 Mo., 22.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 19.25 WISO-Dokumentation (HD/UT) Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft? Mittelstand zwischen Tradition und Transformation Film von Anja Kollruß und Kim Uhlich Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 23.9. um 4.20 Uhr beachten.) Woche 40/25 Do., 02.10. 21.45 heute journal Bitte Ergänzung beachten: mit Politbarometer und Wetter
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell