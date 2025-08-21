ZDF

Bares für Rares

Montag, 25. August 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Schulbank, eine Reliefplatte aus Bronze, einen Ring, eine Kaffeemahlmaschine, einen Aschenbecher von Pablo Picasso und eine Brosche. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 26. August 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Bronzeskulptur, eine Jardinière, einen Ring, einen Ruderrenner, eine Schmuckuhr und ein Tipp-Kick-Spiel. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 27. August 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Bild "Enthauptung des Täufers", ein Schmuckset, eine Leuchtreklame "Miller", ein Mokka-Service, drei Sprungböcke und eine Perlenkette.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 28. August 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Buch von Christo und Jeanne-Claude, eine Armbanduhr, eine Prunkschale, einen Ring, einen Geigenkasten und einen Spielzeugroboter.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 29. August 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren zwei versilberte Kandelaber, eine Brosche, einen Collie aus Porzellan, eine Taschenuhr, eine Waage und ein Werbeschild "Javata Kaffee". Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

