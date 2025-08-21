PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmhinweis
PW 35/25
15.05 Uhr
Bares für Rares

Mainz (ots)

Bitte aktuelle Programmtexte beachten:

Montag, 25. August 2025, 15.05 Uhr
Bares für Rares
Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Schulbank, eine Reliefplatte aus Bronze, einen Ring, eine Kaffeemahlmaschine, einen Aschenbecher von Pablo Picasso und eine Brosche.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.


Dienstag, 26. August 2025, 15.05 Uhr
Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Bronzeskulptur, eine Jardinière, einen Ring, einen Ruderrenner, eine Schmuckuhr und ein Tipp-Kick-Spiel.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.


Mittwoch, 27. August 2025, 15.05 Uhr
Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Bild "Enthauptung des Täufers", ein Schmuckset, eine Leuchtreklame "Miller", ein Mokka-Service, drei Sprungböcke und eine Perlenkette.
Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.


Donnerstag, 28. August 2025, 15.05 Uhr
Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Buch von Christo und Jeanne-Claude, eine Armbanduhr, eine Prunkschale, einen Ring, einen Geigenkasten und einen Spielzeugroboter.
Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.


Freitag, 29. August 2025, 15.05 Uhr
Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren zwei versilberte Kandelaber, eine Brosche, einen Collie aus Porzellan, eine Taschenuhr, eine Waage und ein Werbeschild "Javata Kaffee".

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren