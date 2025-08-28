ZDF

Neu: "Aktenzeichen XY… Update" im ZDF-Streaming-Portal

Mainz (ots)

Ab sofort können sich ZDF-Zuschauer und -Zuschauerinnen in einem "Aktenzeichen XY… Update" der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst" im ZDF-Streaming-Portal über aktuelle Entwicklungen in den gezeigten Fällen informieren. Abrufbar immer sieben Tage nach der Live-Sendung, ab 17.00 Uhr, unter diesem Link: Aktenzeichen XY... Ungelöst. Das Video wird außerdem bei ZDFheute bereitgestellt.

Im Fokus stehen Informationen zu den bis dahin gegebenen Hinweisen und zum Ermittlungsstand, der in der Sendung gezeigten Fälle. Präsentiert wird das Update von Fabian Puchelt, Landeskriminalamt Bayern, der auch am Ende der Live-Sendungen über den Stand der Dinge informiert. Das neue "online only"-Format unterstreicht das Ziel der ZDF-Fahndungssendung – mit Hilfe der Zuschauenden Verbrechen aufzuklären.

Die erste Ausgabe von "Aktenzeichen XY… Update" thematisiert die Fälle, die in der "Aktenzeichen XY… Ungelöst"-Sendung am Mittwoch, 20. August 2025, 20.15 Uhr, gezeigt wurden.

