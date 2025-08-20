PHARMA FAKTEN

Pharma Fakten-Serie: Wie Innovation Krankheit besiegt

Um zu zeigen, wie sehr die Menschheit von medizinischen Innovationen profitiert, hat der Verein LAWG das Projekt "Der Wert medizinischer Innovationen" gestartet, das Pharma Fakten in einer Serie aufgreift.

Alle bereits veröffentlichten Beiträge zur Serie "Wie Innovation Krankheit besiegt" sind hier zu finden: https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/wie-innovation-krankheit-besiegt/.

Multiple Sklerose: Wie Innovation Krankheit besiegt

Der Fortschritt in der medikamentösen Behandlung der Nervenerkrankung Multiple Sklerose (MS) ist so rasant, dass die Wissenschaft hofft, sie eines Tages heilen zu können. Seit dem ersten wirksamen Medikament vor über 30 Jahren stehen Menschen mit MS heute rund 20 krankheitsmodifizierende Substanzen zur Verfügung. Und die Forschungspipelines der Pharmaunternehmen sind gut gefüllt.

https://pharma-fakten.de/news/wie-innovation-krankheit-besiegt-multiple-sklerose/

Diabetes: Wie Innovation Krankheit besiegt

Die Behandlung von Menschen mit Diabetes hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Das liegt vor allem an der Entwicklung von neuen Arzneimitteln und Arzneimittelklassen, die neben der Kontrolle des Blutzuckers auch die Folge- und Begleiterkrankungen vermindern helfen. In der Pharma Fakten-Serie "Wie Innovation Krankheit besiegt" geht es diesmal um die Stoffwechselerkrankung Diabetes.

https://pharma-fakten.de/news/wie-innovation-krankheit-besiegt-diabetes/

Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Wie Innovation Krankheit besiegt

Herz-Kreislauf-Leiden - kein Krankheitskomplex hat mehr Menschenleben auf dem Gewissen. In den vergangenen Jahrzehnten ist es dank Arzneimittelentwicklungen allerdings gelungen, Sterblichkeit und Hospitalisierungsraten deutlich zu senken. So liegt heute das Risiko, vorzeitig an Herzinfarkt und Co. zu sterben, bei gleichem Alter um 75 Prozent niedriger als 1950. Doch es gibt noch viel zu tun - die Entwicklung neuer Therapieansätze geht deshalb weiter.

https://ots.de/ZxXpxL

Weiterführende Links: https://lawg-deu.de/studie-wert-von-innovationen-vintura/

