Brustkrebs entfernt - Rückfall nicht ausgeschlossen

Berlin (ots) - Rund 70 Jahre ist es her, da prägte ein US-amerikanischer Medizinprofessor den Lehrsatz: "Denk bei Hufgetrappel an Pferde, nicht an Zebras." Demnach sollen Ärzt:innen auch bei schwierigen Diagnosen eher an weit verbreitete Erkrankungen denken anstatt an seltene. Zeit, das zu ändern, finden die Initiator:innen von "colourUp4RARE": Die Kampagne von ...

mehr