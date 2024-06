Mitteldeutsche Zeitung

MZ zu G7 und Ukraine

Halle (ots)

50 Milliarden Euro sind viel Geld und sie werden der Ukraine beim Waffenkauf und beim Wiederaufbau ihrer Infrastruktur helfen. Die Kredite sind allerdings auch nur ein weiterer Schritt auf dem Kurs des Westens, Russland diesen Krieg nicht gewinnen zu lassen. Europa, die Nato und G7 werden noch einen langen Atem brauchen.

Die Zusagen für die Kredite in Kombination mit der Konferenz zum Frieden in der Ukraine an diesem Wochenende sind in der aktuellen Lage eine gute Fügung. Sie senden das Signal nach Moskau: Seht her, wir wollen Frieden - aus der Position der Einigkeit und Stärke.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell