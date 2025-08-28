ZDFinfo Änderungsmitteilung/Woche 39/25 und Woche 40/25

Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 1. September 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren drei Beuys-Plakate, eine Reh-Plastik, eine Silberkanne, ein Mikrofon, vier Wandteller von Wladimir Nemuchin und ein Collier mit Ring. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene ...

mehr