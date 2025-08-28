ZDFinfo Änderungsmitteilung/Woche 39/25 und Woche 40/25
ZDFinfo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 39/25 Mittwoch, 24.09. Bitte Programmänderung beachten: 0.00 ZDFzeit Kriminelle Clans Geld, Macht und Ehre Deutschland 2022 „ZDFzeit: Kriminelle Clans in Deutschland - Ist der Staat machtlos?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen) Woche 40/25 Montag, 29.09. Bitte Programmänderung beachten: 8.15 Crypto-Crime - Verbrechen rund um Bitcoin & Co. Deutschland 2021 „ZDFzeit: Kriminelle Clans in Deutschland - Ist der Staat machtlos?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)
