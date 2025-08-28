PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDFinfo Änderungsmitteilung/Woche 39/25 und Woche 40/25

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   
_____________________________________________________________________

Woche 39/25 
Mittwoch, 24.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  0.00	 ZDFzeit
	 Kriminelle Clans
	 Geld, Macht und Ehre
	 Deutschland 2022

	„ZDFzeit: Kriminelle Clans in Deutschland - Ist der Staat 	machtlos?“ entfällt

                                                                               (weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)


Woche 40/25 
Montag, 29.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  8.15	 Crypto-Crime - Verbrechen rund um Bitcoin & Co.
	 Deutschland 2021

	„ZDFzeit: Kriminelle Clans in Deutschland - Ist der Staat 	machtlos?“ entfällt 

                                                                                      (weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

