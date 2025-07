RTL Television GmbH

GZSZ: Crash, Serientod und Gerner fällt ins Koma!

Wolfgang Bahro über den dramatischen Unfall, den Serientod von Paulina und Gerners Überlebenskampf bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Köln (ots)

In der GZSZ-Woche ab dem 7. Juli spitzt sich bei der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" im TV alles dramatisch zu: Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und seine Tochter Matilda (Anna-Katharina Fecher) sind erleichtert, dass Clara nach einer Organspende und einem medizinischen Zwischenfall reisefähig ist, doch Zoe (Lara Dandelion Seibert) ist ihnen dicht auf den Fersen. Als Zoe Gerner nicht mehr stoppen kann, entführt sie Matilda, um Claras Versteck zu erfahren. Während Gerner mit Clara Richtung Flugplatz flieht, freut sich Paulina (Christina Arends) auf ein neues Leben - doch dann kommt alles anders: Ein tragischer Autounfall reißt Paulina in den Tod, Gerner wird schwer verletzt.

"Solche Action-Szenen sind immer eine große Herausforderung", verrät Wolfgang Bahro. "Es war anstrengend, Paulina aus dem brennenden Auto zu ziehen - und emotional, weil sie in dieser Szene stirbt." Bevor Gerner operiert wird, vertraut er Matilda die Bankführung an und begegnet Yvonne ein letztes Mal vor der Narkose - der Rosenkrieg ist in diesem Moment vergessen. Die Familie bangt, während Zoe und John (Felix von Jascheroff) um Clara kämpfen. Die Zwillinge Matilda und Julian (Onno Buß) hoffen, dass Gerner wieder aufwacht, doch sein Zustand verschlechtert sich dramatisch. "Gerner wird hoffentlich schon bald wieder zu alter Form zurückfinden!" Doch wird er sich auch mit Yvonne und seinen Kindern versöhnen können und wartet schon das nächste Familiendrama?

Weitere exklusive Infos und warum Wolfgang Bahro als Jo Gerner für einen anderen Dreh "ins Koma" versetzt wurde, lesen Sie im ausführlichen Interview im MediaHub.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell