RTL Television GmbH

Das ballert! Abor & Tynna zu Gast bei #DGHNDMBSR

Köln (ots)

Basel, wir kommen! Das Sieger-Duo Abor & Tynna hat nicht nur das begehrte Ticket nach Basel gezogen, sondern mit seinem ESC-Beitrag "Baller" auch einen echten Ohrwurm gelandet, der bereits jetzt die deutschen Spotify Top 50 und iTunes-Charts stürmt. Auch in den YouTube-Trends steht der spektakuläre Live-Auftritt des Geschwisterpaares seit dem Wochenende auf Platz 1. Grund genug, dass Chef-Juror und ESC-Vorentscheid-Patron Stefan Raab das Gewinner-Duo in seiner morgigen Ausgabe von "Du gewinnst hier nicht die Million" begrüßt und gemeinsam die bisherige Reise noch einmal Revue passieren lässt. Dabei geht das große ESC-Abenteuer für Abor & Tynna jetzt erst richtig los und bis zum großen Showdown des Eurovision Song Contest am 17. Mai in Basel wird ihr Hit "Baller" sicher noch so manche Gipfel erstürmen.

Für Abor & Tynna ist der Sieg immer noch nicht wirklich greifbar: "Wow! Wir können es immer noch nicht ganz glauben, aber unser Traum, beim ESC dabei sein zu dürfen, ist in Erfüllung gegangen. Jetzt geht es nach Basel und die Vorbereitungen laufen seit letztem Sonntag bereits auf Hochtouren. Morgen sind wir zu Gast in Stefans Show - das "ballert" bestimmt. Vielen Dank nochmal an Stefan Raab für die tolle Unterstützung und an die vielen Zuschauer, die für uns gevotet haben."

Spielleiterin in der morgigen Ausgabe von #DGHNDMBSR ist die charmante Moderatorin Janin Ullmann. Sie überwacht die spektakulären Competitions zwischen Stefan und den Kandidaten und achtet zudem darauf, dass alles regelkonform vonstattengeht.

#DGHNDMBSR am Mittwoch, 5. März, ab 8:15 Uhr auf RTL+ und um 20:15 Uhr bei RTL

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell