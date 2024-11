EWIA Green Investments GmbH

EWIA Green Investments expandiert nach Nigeria

München / Abuja

Vielversprechende Zukunft für die Solarenergie

Erneuerbare Energie sollen wichtiges Standbein der Stromversorgung Afrikas größter Volkswirtschaft werden

Die EWIA Green Investments GmbH (EWIA) setzt mit der Gründung einer Tochtergesellschaft in Nigeria ihre Expansionspolitik in Westafrika fort. Die EWIA Green Energy Nigeria Ltd. wird in der größte Volkswirtschaft Afrikas für Kunden aus dem Unternehmenssektor ("C&I") Solaranlagen konzipieren, finanzieren, installieren und betreiben. Am Unternehmen mit Sitz in Abuja sind neben EWIA auch ein lokales Solarunternehmen aus dem Privatkundensektor sowie die Geschäftsführung beteiligt.

"Das Markt- und Regulierungsumfeld für die Eigenstromerzeugung mit erneuerbaren Energien hat sich seit Anfang 2023 deutlich verbessert Der Markteintritt in Nigeria ist ein wichtiger Meilenstein in der Wachstumsstrategie von EWIA", so Ralph Schneider, CEO und Mitgründer von EWIA Green Investments.

Nigeria ist die größte Volkswirtschaft Afrikas und steht für 20 Prozent der Wirtschaftsleistung des Kontinents. Das Land, dessen wesentliches Standbein der Export und die Verarbeitung von Erdöl ist, hat weltweit das größte Defizit beim Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität. Das Stromnetz kann in Nigeria aktuell nur etwa 13 Prozent des gesamten Energiebedarfs bedienen, der Rest muss durch Eigenerzeugung gedeckt werden. Wie in vielen afrikanischen Ländern produzieren daher viele Unternehmen ihren Strom mit Dieselgeneratoren - das ist teuer und mit erheblichen Umweltbelastungen verbunden.

Nigerianische Regierung hat das Potenzial der Solarenergie erkannt

Die Eigenstromerzeugung mit PV-Anlagen wird in Nigeria sehr gefördert und gewinnt im Kontext der Herausforderungen des großen Energiemangels, der instabilen Netze und der gestiegenen Treibstoffpreise zunehmend an Bedeutung. Initiativen wie der Renewable Energy Master Plan (REMP) und die National Renewable Energy and Energy Efficiency Policy (NREEEP) zielen darauf ab, den Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix des Landes deutlich zu erhöhen.

Ein besonderes Potenzial von PV-Anlagen für den Eigengebrauch liegt im Bereich Industrieproduktion, zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie. Diese Branche ist eine der größten und dynamischsten Sektoren in Nigeria. "Die Implementierung von PV- Anlagen zum Eigenverbrauch kann hier die Betriebskosten deutlich senken und zur Nachhaltigkeit und Energieunabhängigkeit der Unternehmen beitragen", bekräftigt Dr. Wolf-Dietrich Fugger, Director West-Africa von EWIA.

Investitionen und Finanzierungen

"Solarenergie bietet für Nigeria das Potenzial, nicht nur zur Verbesserung der Energieversorgung, sondern auch zur Förderung von wirtschaftlichem Wachstum und von einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen", so Uwe Hassenkamp, Gesellschafter und Geschäftsführer der EWIA Green Energy Nigeria Ltd. Das Unternehmen soll die Entwicklung, Planung, Finanzierung sowie den Bau, Betrieb und die Wartung von PV-Anlagen für Firmenkunden vorantreiben. Dabei setzt EWIA, neben ihrem etablierten Solar-as-a-Service-Konzept (Mietkauf-Modelle) für den PV-Anlagenbetrieb auch auf direkte Abnahmeverträge (PPA) für Freiflächen- und Dachanlagen.

Marktanalysen gehen für Nigeria im C&I- Bereich von einem Installationspotenzial von 10 bis 30 GW aus. Sowohl lokale als auch internationale Unternehmen haben ihre Investitionen im Solarenergie-Sektor stark erhöht. "Nigeria unternimmt seit zwei Jahren mutige Schritte zur Förderung und Umsetzung einer gerechten und ausgewogenen Energiewende im eigenen Land. Die positive Entwicklung wird mehrere Faktoren angetrieben", betont Eghosa Ogedegbe, Mitgesellschafter und CTO. "Erstens, eine wachsende Nachfrage nach Strom. Zweitens, ein Mangel an zuverlässiger Stromversorgung aus traditionellen Quellen und drittens, zunehmende Investitionen in erneuerbare Energien."

Dreifacher Impact

Die Umstellung auf Solarenergie ist auch Teil der nigerianischen Bemühungen, seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und im Einklang mit den globalen Nachhaltigkeitszielen den Klimawandel zu bekämpfen. Das Wachstum der Solarindustrie trägt zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei und bietet Beschäftigungsmöglichkeiten in den Bereichen Installation, Wartung und Herstellung von Solaranlagen. Damit trägt das Unternehmen auch zur Verbreiterung des Wohlstands in der Region bei. Als "EPC" wird EWIA Green Energy Nigeria Ltd. auch als Generalunternehmer Planung, Einkauf und Bau der Anlagen übernehmen und dafür vor Ort ein Team aufbauen und ausbilden.

Über EWIA Green Investments

EWIA verschafft kleinen und mittleren Unternehmen in Afrika Zugang zu sauberer Solarenergie und dient dabei als Brückenbauer zu Investoren in Europa sowie für den Transfer von Technologie-Know-how. Das Unternehmen mit Sitz in München und Niederlassung in Accra, Ghana, ermöglicht privaten und institutionellen Investoren den Zugang zu attraktiven Impact Investments im Kampf gegen den Klimawandel und für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung in Afrika. Mit der flexiblen Full-Service-Finanzierungslösung von EWIA haben Unternehmen in Afrika die Möglichkeit, Solarstrom, Liquidität, Sicherheit und Service aus einer Hand zu erhalten. Im Bereich Infrastruktur finanziert und errichtet EWIA Mobilfunksendemasten und Verkehrsüberwachungssysteme und stattet diese mit PV-Anlagen aus.

'Ewia' bedeutet in Twi, einer der Landessprachen Ghanas, 'Sonne' und ist als Firmenname gleichzeitig Akronym für unsere Mission: 'Enable wealth in Africa'. www.ewiainvestments.com

