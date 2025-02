Köln (ots) - Deutschland im ESC-Fieber! Mit einem hervorragenden Marktanteil von 21,0 Prozent beim jungen Publikum (14 bis 49 Jahre) war der Auftakt des deutschen Vorentscheids am Freitagabend die unangefochtene Nummer 1 in der Primetime. Damit erreichte die Live-Show einen Rekordmarktanteil, der in den letzten 20 ...

mehr