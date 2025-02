RTL Television GmbH

RTL-ESC-Vorentscheid mit 20-Jahre-BestwertStefan Raab sichert sich mit "Chefsache ESC 2025" Primetime-Sieg beim jungen Publikum und neue Bestwerte

Deutschland im ESC-Fieber! Mit einem hervorragenden Marktanteil von 21,0 Prozent beim jungen Publikum (14 bis 49 Jahre) war der Auftakt des deutschen Vorentscheids am Freitagabend die unangefochtene Nummer 1 in der Primetime. Damit erreichte die Live-Show einen Rekordmarktanteil, der in den letzten 20 Jahren in dieser Zielgruppe unerreicht blieb! Seit 2004 konnte kein deutscher ESC-Vorentscheid einen höheren Marktanteil in dieser Zielgruppe erzielen. Auch die Sehbeteiligung war mit 0,98 Millionen bei der jungen Zielgruppe so hoch wie lange nicht mehr - die letzte höhere Reichweite wurde 2017 verzeichnet.

In der Zielgruppe 14 bis 59 Jahre holte der von Barbara Schöneberger moderierte ESC-Vorentscheid einen starken Marktanteil von 15,2 Prozent Marktanteil (1,41 Mio.). Eine höhere Sehbeteiligung in dieser Zielgruppe wurde zuletzt im Jahr 2019 gemessen. Bis zu 2,57 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre verfolgten ab 20:15 Uhr live den Start von "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" bei RTL. Im Schnitt 2,14 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 9,2 %) waren dabei.

Mit einem Tagesmarktanteil von 13,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag RTL am Freitag deutlich vor allen anderen Sendern. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte RTL einen Tagesmarktanteil von 10,9 Prozent.

Nachdem am gestrigen Abend sieben Acts ins Halbfinale (Live am Sa., 22.2., 20:15 Uhr bei RTL) gewählt wurden, treten heute in der zweiten Live-Show um 20:15 Uhr zwölf weitere Acts beim deutschen ESC-Vorentscheid an. Sie müssen sich vor der "Chefsache ESC 2025"-Jury, bestehend aus Stefan Raab, Elton, Yvonne Catterfeld sowie Gast-Juror Johannes Oerding, beweisen.

In Show 2 auf der Bühne: ADINA (26) aus Heidelberg, Cloudy June (26) aus Berlin, die Band From Fall to Spring aus dem Saarland, JALN (23) aus Köln, LEONORA (24) aus Köln, LYZA (23) aus Berlin, Moss Kena (27) aus Berlin, NI-KA (25) aus Frankfurt/Main, Noah Levi (23) aus Berlin, das Duo Parallel aus Stuttgart, die Band The Great Leslie aus London/Efringen-Kirchen und Vincent Varus (26) aus Stuttgart.

