Aufschlag in ein neues Kapitel: Asche statt Eis - "Alles was zählt" ab Sommer '25 mit neuem Sport und neuen Rollen

AWZ goes Tennis: Ab Sommer 2025 bekommt die Daily "Alles was zählt" in mehrfacher Hinsicht sportlichen Zuwachs: Mit Josephine Martz und Bianca Hein stoßen zwei neue Hauptdarstellerinnen zur RTL-Serie. Parallel etabliert sich mit Tennis eine neue sportliche Disziplin im Kosmos der Steinkamps. Mit dem neuen Tennis-Plot erweitert "Alles was zählt" sein sportliches Universum: Nach Eiskunstlauf, Eistanz, Boxen und Fußball steht nun das Duell auf roter Asche im Zentrum. Doch die wahren Konflikte spielen sich jenseits des Courts ab - inmitten ungeklärter Familienbande, Lebenslügen und dem Streben nach einem Neuanfang.

Josephine Martz übernimmt die Rolle von Joana Perez, einer jungen, international gefeierten Tennisspielerin aus Argentinien. Auf der Suche nach medizinischer Hilfe verschlägt es sie ins Steinkamp-Retreat - offiziell wegen hartnäckiger Schulterschmerzen, die ihre Karriere gefährden. Doch in Wahrheit will Joana mehr: Nach einem Gen-Match erfährt sie von ihrer Verbindung zur Familie Steinkamp. Über ihren bislang unbekannten Onkel Maximilian (gespielt von Francisco Medina), den sie in Südamerika aufspürt, nimmt sie heimlich Kontakt nach Essen auf.

Josephine Martz, die in ihrer Kindheit Tennis, Hockey und Fußball gespielt hat, bringt in ihre Rolle auch so etwas wie "die gleiche emotionale Nähe zum Sport" mit, wie sie sagt. Auch privat teilt sie mit Joana eine zentrale Erfahrung: "Mein Vater war Tennis-Trainer - das hat mich und meinen Blick auf diesen tollen Sport stark geprägt." Josephine hatte ihre Anfänge im Fernsehen bei "Die Pfefferkörner" und war zuletzt in den Serien Die Discounter" und "Alles oder nichts" zu sehen.

Begleitet wird Joana von ihrer Mutter Gabriella, gespielt von Ex-"Unter uns"-Star Bianca Hein. Gabriella, selbst einst Tennisprofi, steht ihrer Tochter heute als Coach zur Seite - und ringt zugleich mit einem alten Trauma: Als Baby wurde sie von ihrer leiblichen Mutter Simone Steinkamp (Tatjana Clasing) und ihrem Zwillingsbruder Maximilian unter dramatischen Umständen getrennt - ohne je davon zu wissen. In Essen trifft Gabriella nun auf ihre verlorene Vergangenheit - und eine Familie, die ihr einst genommen wurde.

Bianca Hein, u. a. auch bekannt aus den Serien "Sturm der Liebe", "SOKO" und "Der Alte", beschreibt Gabriella als "eine Frau, die gelernt hat, sich durchzusetzen, deren Verletzlichkeit aber zwischen den Zeilen mitschwingt."

Josephine Martz ist als Joana Perez das erste Mal am 16.7.2025 (Folge 4739) zu sehen, Bianca Hein als ihre Mutter Gabriella am 30.7.2025 (Folge 4750) - ab dann rückt auch der neue Sport in den Fokus der Serie.

"Alles was zählt", produziert von UFA Serial Drama, läuft immer von montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "AWZ" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es auf rtl-uhd.de.

