ZDF

"Die Küchenschlacht" erstmals als XXL-Primetime-Event im ZDF

"Die Küchenschlacht" erstmals als XXL-Primetime-Event im ZDF
Mainz (ots)

Nach über 17 Jahren am Nachmittag bekommt "Die Küchenschlacht" nun einen großen Auftritt zur besten Sendezeit: Am Mittwoch, 3. September 2025, um 20.15 Uhr zeigt das ZDF mit "Die Küchenschlacht XXL" ein Primetime-Event und hebt das erfolgreiche Daytime-Format auf eine neue Bühne. "Die Küchenschlacht XXL" ist am Sendungstag ab 20.15 Uhr außerdem in Web und App des ZDF verfügbar.

In "Die Küchenschlacht XXL" trifft Hobbyküche auf Haute Cuisine: Moderatorin und Köchin Zora Klipp lädt zum ultimativen Koch-Battle ein. Drei Hobbyköche fordern hier echte Koch-Ikonen heraus: Cornelia Poletto, Viktoria Fuchs und Johann Lafer. Für die Hobbyköche geht es um nicht weniger als den größten Sieg ihrer kulinarischen Reise – für die Profis um ihre Ehre.

Runde für Runde sind Kreativität, Mut und natürlich Geschmack gefragt – bis zur finalen Challenge, bei der Gast-Jurorin Andrea Kiewel das Motto vorgibt und zusammen mit 3-Sterne-Koch Christoph Rüffer das Sieger-Team kürt. Am Jurorentisch mit dabei sind die Profiköche Nelson Müller, Björn Freitag und Karlheinz Hauser. Bei der Challenge um Ruhm und Ehre zählt das Gesamtergebnis: Gewinnt das Profiteam oder setzen sich die Herausforderer durch?

Im September steht für "Die Küchenschlacht" außerdem ein Jubiläum an: Am Mittwoch, 17. September 2025, um 14.15 Uhr zeigt das ZDF die 4000. Folge der erfolgreichen Kochshow, die im Januar 2008 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde.

Bei Fragen zur Sendung erreichen Sie Jessica Zobel telefonisch unter 06131 – 70-16294 oder per E-Mail unter zobel.j@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos zu den Sendungen erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

"Die Küchenschlacht" im ZDF-Streaming-Portal

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

