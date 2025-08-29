ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 40/25

Woche 40/25 Mi., 1.10. Bitte Programmänderung ab 1.00 Uhr beachten: 1.00 auslandsjournal - die doku: 2 Jahre nach dem Hamas-Angriff (VPS 0.59) Israelis und Palästinenser zwischen Trauma und Krieg Film von Thomas Reichart Israel 2025 Im Streaming: 30. September 2025, 10.00 Uhr bis 30. September 2030 1.30 auslandsjournal (VPS 1.45) 2.15 Einigkeit, Verdruss und Freiheit - 35 Jahre Deutsche Einheit (VPS 1.00) 3.00 Großes Tennis (VPS 3.15) Made in East Germany 3.30 Großes Tennis (VPS 3.45) Made in East Germany 4.00 Großes Tennis (VPS 4.15) Made in East Germany 4.30 Großes Tennis (VPS 4.45) Made in East Germany 5.00- hallo deutschland (VPS 5.15) 5.30 (Die Wiederholung "frontal" entfällt.) Woche 41/25 So., 5.10. Bitte Programmänderung beachten: 5.00- Backstage - Dr. Nice (VPS 4.59/HD/UT) 5.30 Stürmische Dreharbeiten am Förde-Set Film von Jola Zielinski (Die Wiederholung ZDF.reportage: Jung und reich" entfällt.)

