ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 40/25

Mainz (ots)

Woche 40/25

Mi., 1.10.

Bitte Programmänderung ab 1.00 Uhr beachten: 

1.00   auslandsjournal - die doku: 2 Jahre nach dem Hamas-Angriff (VPS 0.59)
       Israelis und Palästinenser zwischen Trauma und Krieg
       Film von Thomas Reichart
       Israel 2025
       Im Streaming: 30. September 2025, 10.00 Uhr bis 30. September 2030

 1.30   auslandsjournal   (VPS 1.45)

 2.15   Einigkeit, Verdruss und Freiheit - 35 Jahre Deutsche Einheit   (VPS 1.00)

 3.00   Großes Tennis   (VPS 3.15)
        Made in East Germany

 3.30   Großes Tennis   (VPS 3.45)
        Made in East Germany 

 4.00   Großes Tennis   (VPS 4.15)
        Made in East Germany

 4.30   Großes Tennis   (VPS 4.45)
        Made in East Germany

 5.00-   hallo deutschland   (VPS 5.15)
 5.30

(Die Wiederholung "frontal" entfällt.)



Woche 41/25

So., 5.10.

Bitte Programmänderung beachten: 

 5.00-   Backstage - Dr. Nice    (VPS 4.59/HD/UT)
 5.30    Stürmische Dreharbeiten am Förde-Set
         Film von Jola Zielinski

(Die Wiederholung ZDF.reportage: Jung und reich" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

