FC Bayern feiert dramatischen Auftakt im "Wohnzimmer" SAP Garden, Albas Hartnäckigkeit wird nicht belohnt

"Hoffentlich reden die Leute weiterhin Sch... über uns. Das gibt uns Energie". Trotz einer 10-Punkte-Niederlage gegen Titelverteidiger Panathinaikos war Alba-Kapitän Martin Hermansson aufmüpfig nach der Partie - und seine Mannschaft genauso. Im zweiten und dritten Viertel konnten sich die Griechen nicht durchsetzen. Lediglich zu Beginn der Partie und am Ende zeigte sich die Klasse von Olympia-Silbermedaillengewinner Mathias Lessort oder Kevin Nunn, der mit 16 Punkten Topscorer der Partie wurde. "Natürlich bin ich angep..., dass wir mit zehn Toren Differenz zuhause verloren haben", betonte Hermansson, sprach aber auch die Lernkurve gegen den Titelfavoriten an. "Wir wissen, dass wir krasser Außenseiter sind", hielt auch Geschäftsführer Marco Baldi fest. "Das waren wir fast immer, zumindest in der Euroleague. Wie immer müssen wir während der Saison unser Team bauen, besser machen. Wir haben immer noch viele Spieler, die einen guten Entwicklungsschritt machen können und auch müssen. Wenn wir das alles zusammenbringen, werden wir auch wettbewerbsfähig sein." Für Pana-Coach Ergin Ataman sei der Sieg das Wichtigste. Aber auch er gab zu: "Wir hatten während des Spiels viele Gelegenheiten, das Spiel zu brechen. Aber immer, wenn wir einfache Fehler gemacht haben, kam Alba mit den Last-Second-Shots."

"Schöne neue Basketballwelt" heißt es derweil in München. Der FC Bayern absolvierte sein erstes Spiel im SAP Garden. Bei Präsident Herbert Hainer und Patron sowie Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß glänzten die Augen, als hätten die Fußballer gerade das Triple verteidigt. "Uli hat am Freitag (beim Eishockey) gesagt, er ist geblendet, das kann man nicht toppen. Ich finde das einfach fantastisch." Für Hoeneß selbst sei der heutige Tag sehr wohl eine Steigerung von "geblendet". Im Spiel schien Real Madrid mit 10 Punkten Vorsprung im dritten Viertel für viel Schatten zu sorgen. Dank eines unglaublichen vierten Viertels mit 33:16 Punkten holten sich die Münchner aber noch einen dramatischen Sieg. Überragender Mann war Shabazz Napier mit 25 Scorerpunkten, der vor allem die Stimmung im SAP Garden lobte: "Es war unglaublich, unglaublich."

FC Bayern - Real Madrid 97:89

Der FC Bayern feiert den perfekten Abend und das perfekte Eröffnungsspiel. Nachdem beide Teams je ein Viertel für sich entschieden, schienen die Königlichen im dritten Viertel, das sie mit 10 Punkten Vorsprung gewannen, davonzuziehen. Dank einer herausragenden Aufholjagd in Q4 mit 33:16 Punkten feiern die Münchner aber noch einen dramatischen Auftaktsieg.

Andreas Obst, Spieler FC Bayern: "Die neue Halle, das ist ein Riesending, das ist immer schön, das ist immer geil. Klar kommt da die Euphorie mit. Das gibt nochmal einen extra Boost Energie. Wir hatten 1-2 schwierige Phasen, haben uns nicht beirren lassen, haben gekämpft, Charakter gezeigt, gut getroffen. Natürlich ist es umso schöner, den ersten Sieg im SAP Garden zu holen."

Johannes Voigtmann, Spieler FC Bayern: "Wenn wir es uns gemalt hätten, hätten wir es uns wahrscheinlich genau so gemalt. Auch mit dem Comeback im vierten Viertel. Die Halle war richtig da. Wir haben zum ersten Mal ein Gefühl dafür gekriegt, was möglich ist. Es fühlt sich einfach gerade richtig gut an.

Gordon Herbert, Trainer FC Bayern: "Wir hatten einen schweren Start ins dritte Viertel. Unsere Bank war herausragend, als sie reingekommen sind, in den letzten 15 Minuten. Es war ein Teamsieg. Es ist schön, so zuhause zu starten, mit einem herausragendem Publikum und einem Sieg."

Shabazz Napier, Spieler FC Bayern und Topscorer mit 25 Punkten: "Es war unglaublich, unglaublich. Wir haben gegen eines der besten Teams in Europa gespielt und haben bis zum Ende gekämpft. Die Fans haben uns geholfen, uns bis zum Ende zu pushen."

...über seine Erwartungen an das Spiel gegen Titelverteidiger Panathinaikos: "Es ist ihr erstes Heimspiel, also erwarte ich viele Fans, eine Zeremonie und eine gute Gelegenheit für uns, uns zu beweisen und zu schauen, was wir machen können."

Herbert Hainer, Präsident FC Bayern, zum SAP Garden: "Uli hat am Freitag gesagt, er ist geblendet. Das kann man nicht mehr toppen. Ich finde das einfach fantastisch. Ich kenne das ja ein bisschen aus Amerika, als Adidas früher die NBA ausgerüstet hat. So eine Halle in München für unsere Basketballer zu haben, das ist einfach gigantisch. Wenn man sich die Stimmung anguckt, das ganze Setup, da kann man nur begeistert sein."

...zu den Saisonzielen: "Wir haben immer gesagt, wo immer der FC Bayern im Profisport antritt, er sowohl national wie international an die Spitze will. Diese neue Halle hilft uns unheimlich. Wir können viel mehr Begeisterung erzeugen, wir können viel mehr Zuschauer reinbringen. Wir haben daher auch neue Umsatzquellen, die wir wieder in die Mannschaft investieren können und so bauen wir Stück für Stück die Mannschaft auf, dass sie nicht nur Deutscher Meister und Pokalsieger wird, sondern irgendwann auch in Europa ganz vorne ist."

Uli Hoeneß, Aufsichtsratsmitglied FC Bayern, zum SAP Garden: "Ich weiß nicht, wie man das Wort "geblendet" steigern soll. Der heutige Tag ist schon eine Steigerung. Mit dem Rot und der Atmosphäre, das ist jetzt wie ein Wohnzimmer. Das hatten wir im Eishockey noch nicht so. Deswegen ist heute schon noch eine Steigerung von "geblendet sein"".

Alba Berlin - Panathinaikos 77:87

Letztlich dann doch souverän setzt sich Panathinaikos gegen aufmüpfige Albatrosse durch. Im ersten und letzten Viertel behauptete sich der Titelverteidiger gegen die Berliner und feiert einen Einstand nach Maß in die neue Euroleague-Saison.

Martin Herrmansson, Kapitän Alba: "Es ist schwer, einen Matchplan gegen ein so gutes Team zu machen. Es gibt so viele Waffen, es gibt so viele Jungs, die treffen können. Wir haben es am Ende gesehen, das ist ein Titelkandidat in der Euroleague. Sie haben die "Big Shots" getroffen, sie haben den nächsten Schritt gemacht, als sie es mussten. Das ist etwas, das wir von ihnen lernen müssen. Mit 10 Punkten Differenz zu verlieren, natürlich bin ich angep..., weil ich das Gefühl hatte, dass wir sie hätten mehr herausfordern können. Aber sie haben jeden Fehler, den wir gemacht haben, bestraft.

...darüber, Teams wie Panathinaikos herauszufordern: "Ich werde nicht lügen. Wir merken es alle, dass Leute Sch... über uns reden. Niemand erwartet, dass wir dieses Jahr irgendwas in der Euroleague erreichen. Aber wir haben 15 großartige Spieler, großartige Jungs, die ihr ganzes Leben Basketball gespielt haben. Sie sind aus einem bestimmten Grund hier. Wir haben eine fantastische Arena, ein fantastisches Publikum. Wir sind nicht nur hier, damit die anderen Teams gegen uns trainieren können. Wir sind hier, um uns zu verbessern, damit die Jungs bessere Verträge bekommen. Wir sind hier, um mitzuhalten. Ich bin von unserem Auftritt nicht überrascht, dass wir Pana herausgefordert haben. Hoffentlich geht es weiter, hoffentlich reden die Leute weiter Sch... über uns, weil uns das Energie gibt."

Marco Baldi, Geschäftsführer Alba: "Wir wissen, dass wir krasser Außenseiter sind. Aber das macht nichts, das waren wir fast immer in der Euroleague. Und wie immer müssen wir unser Team während der Saison bauen, besser machen. Wir haben immer noch viele Spieler, die noch einen guten Entwicklungsschritt machen können und müssen. Und das dann ins Team einbringen. Wenn wir das alles zusammenbringen, werden wir auch wettbewerbsfähig sein."

Ergin Ataman, Trainer Panathinaikos: "Wir hatten während des Spiels viele Chancen, das Spiel zu brechen. Aber immer, wenn wir einfache Fehler gemacht und Alba die Buzzershots und einfachen Shots gegeben haben, hat Williams drei Drei-Punkt-Würfe getroffen. Eigentlich haben wir gegen ihn gut verteidigt. Aber er hat diese Würfe bekommen und sie sind ins Spiel zurückgekommen. Dann haben wir mit Sloukas auf dem Court die letzten Minuten gut gemanaged und gewonnen. Ein Sieg, jetzt zu Beginn der Saison. Das ist das Wichtigste, in die Euroleague mit einem Sieg zu starten."

