COSORI begrüßt die Köchin Zora Klipp, die alle Menschen tagtäglich zum Kochen inspirieren möchte

Neue Partnerschaft startet mit exklusiven Rezepten, Inhalten aus der Küchenpraxis und abwechslungsreichen Kocherlebnissen in ganz Deutschland

Cosori, die preisgekrönte Küchengerätemarke der VeSync-Familie, ist stolz darauf, ihre neueste Zusammenarbeit mit der deutschen Köchin und TV-Persönlichkeit Zora Klipp bekannt zu geben. Diese Partnerschaft steht für die gemeinsame Mission, authentische, köstliche und gesunde Küche in jede Altersgruppe zu bringen - von Einzelmahlzeiten bis hin zu gemeinsamen Essen.

Zora wird als echte Nutzerin Teil der COSORI-Familie. – jemand, der für sich selbst, ihren Partner und bald auch für eine wachsende Familie kocht. Ihre Geschichte spiegelt die von COSORI wider: gesundes Alltagskochen einfacher, schneller und angenehmer zu machen.

"Cosori und Zora teilen die gleiche Vision: ein Engagement für gesundes und bodenständiges Kochen und dafür, dass nahrhafte Mahlzeiten für jeden mühelos zubereitet werden können", sagt Johnny Liang, PR Manager bei Cosori Europe. "Zora Klipp bringt eine lebendige, authentische Stimme in die moderne Küche - die perfekt mit dem übereinstimmt, wofür Cosori steht. Sie kreiert maßgeschneiderte gesunde Rezepte für ihre Community mit Cosori Airfryern. Gemeinsam wollen wir mehr Menschen dazu inspirieren, innovativ und ausgewogen zu kochen, ohne dabei Kompromisse beim Geschmack einzugehen - für einen gesünderen Lebensstil, der durch die Qualitätsauswahl einer vertrauenswürdigen kulinarischen Expertin unterstützt wird."

Authentizität und Erfahrung sind für Zora von entscheidender Bedeutung: "Ich benutze nun schon seit zwei Jahren Heißluftfritteusen, und die Modelle von COSORI haben mich wirklich überzeugt - nicht nur durch ihr Aussehen, sondern auch durch ihre hervorragende Leistung. Als ich also darüber nachdachte, mit welcher Marke ich eine Partnerschaft eingehen wollte, war COSORI die logische Wahl. Es passte einfach perfekt. Ich wollte meine Rezepte mit einem Gerät zubereiten, dem ich wirklich vertraue - und ich weiß, dass man mit COSORI jedes Mal schöne und köstliche Ergebnisse erzielen kann."

Während Zora ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlägt, plant sie bereits die Zeit nach der Schwangerschaft: "Mit Blick auf die Zukunft bin ich auf jeden Fall froh, dass ich ein Werkzeug gefunden habe, mit dem ich super effizient kochen kann - und das trotzdem gesund und lecker ist. Ich werde nicht mehr so viel Zeit haben. Mein ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt werden, aber ich bin froh, wenn ich andere Menschen noch zum Kochen inspirieren kann. Manchmal braucht man nur das richtige Werkzeug für das perfekte Ergebnis - und das ist der Cosori Airfryer."

Eine Partnerschaft, die wie das echte Leben schmeckt

Im Rahmen der Zusammenarbeit unter dem Motto „A taste of wellness" kreiert Zora Klipp zehn exklusive Rezepte in der VeSync-App unter Verwendung des Cosori Turbo Tower™, Twinfry und TurboBlaze, den beliebtesten Produkten von Cosori. Sie zeigt damit, wie einfach und lecker gesundes Kochen mit den richtigen Geräten sein kann. Nutzer können die Rezepte auch auf der offiziellen Website abrufen, und diese Landingpage für weitere Details zur Zusammenarbeit aufsuchen.

Die Partnerschaft umfasst außerdem eine lebendige Social-Media-Kampagne über das gesamte Jahr hinweg – darunter exklusive Airfryer-Koch-Tutorials mit der Chefköchin, ihren Followern auf Instagram wird Zora einen Einblick in ihre kreativen Prozesse in ihrer Küche geben. Zora (@zorilipanski)

Um Fans und Food-Liebhaber aus der Community noch stärker einzubinden, planen Cosori und Zora noch in diesem Jahr ein persönliches Kochevent und eine Veranstaltung für Kunden in Deutschland. Die Kampagne wird spannende Elemente wie einen Kochkurs, Produktgeschenke, Live-Kochen und Produktdemonstrationen sowie Live-Streaming in den sozialen Medien umfassen. Ziel ist es, die Menschen zum täglichen gesunden Kochen zu Hause zu inspirieren.

Die erste Wahl einer Chefköchin - empfohlen von Zora Klipp

Als Profi-Köchin und Verfechterin von gesundem und praktischem Kochen zu Hause steht Zora Klipp hinter den Heißluftfritteusen-Modellen von Cosori als ihre bevorzugten Küchenhelfer. Egal, ob sie exklusive Rezepte entwickelt, schnelle Mahlzeiten nach Dreharbeiten zubereitet oder Kochevents veranstaltet, Zora verlässt sich auf den Turbo Tower, Twinfry und TurboBlaze, um Komfort, Leistung und Geschmack zu garantieren und gleichzeitig einen bewussten Lebensstil zu unterstützen. Ihre Empfehlungen sind nicht einfach nur eine Kampagne, sie basieren auf echter Erfahrung und Vertrauen in die Fähigkeiten der Produkte.

Die besten Empfehlungen für unterschiedliche Verbraucherbedürfnisse

Der Turbo Tower (10,8 l) ist ideal für gesundheitsbewusste Familien, insbesondere mit 1-2 Kindern, sowie für viel beschäftige Paare und Haushalte mit kleineren Küchen. Mit seinen keramikbeschichteten Doppelkörben (bei den Modellen Pro und Pro Smart) und dem dreischichtigen Kochsystem ermöglicht er die Zubereitung ausgewogener Mahlzeiten in einem Zug, perfekt für alle, die einen gesunden Lebensstil pflegen.

Der TwinFry (10 L) wurde für Familienköchinnen und Nutzerinnen entwickelt, die einen gesunden Lebensstil im Alter anstreben. Die herausnehmbare Trennwand und der Korb mit großem Fassungsvermögen ermöglichen die flexible und vielfältige Zubereitung von Mahlzeiten. Die TwinFry ist auch eine gute Wahl für geschäftige Familien, die mehrere Gerichte gleichzeitig zubereiten möchten, ohne auf Qualität oder Geschmack verzichten zu müssen.

Der TurboBlaze (6 l) richtet sich an pragmatische Feinschmecker und kleine Haushalte, die Wert auf Tempo, Knusprigkeit und Benutzerfreundlichkeit legen. Mit seiner Top-Down-Heiztechnologie liefert er schnell und gleichmäßig gekochte Gerichte, perfekt für schnelle Abendessen an Wochentagen oder für das Kochen allein.

Zoras Favoriten unter den Airfryern für das alltägliche Kochen

Turbo-Tower Heißluftfritteuse

Der Turbo Tower wurde für moderne Küchen entwickelt und zeichnet sich durch ein platzsparendes Design aus. Er ist 32 % schlanker als die Dual Basket R901, der Testsiegerin der Stiftung Warentest, und 41 % schlanker als die Twinfry, wodurch er sich ideal für kompakte Räume eignet, ohne an Volumen zu verlieren. Das obere Gebläse und das Heizsystem sorgen für knusprige, gleichmäßige Garergebnisse - optimal für goldene Oberflächen ohne lästiges Ausprobieren. Dank der drei Kochebenen und der Keramikbeschichtung können die Benutzer gleichzeitig Hauptgerichte, Beilagen und Snacks auf gesunde Weise zubereiten und so ausgewogene Mahlzeiten in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand zubereiten. Das Pro Smart Modell verfügt zudem über WLAN und ermöglicht so die Nutzung zusätzlicher Funktionen mithilfe der VeSync-App. Diese bietet außerdem eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Kochen mit Rezeptideen und Garzeitentabellen vor dem Start, Live-Updates während des Kochvorgangs und Reinigungstipps im Anschluss. Erfahren Sie mehr auf Amazon und der offiziellen Website des Turbo Tower Pro. Außerdem finden Sie weitere Informationen zum Turbo Tower Pro Smart bei MediaMarkt und Saturn.

Twinfry Heißluftfritteuse

Die innovative 10-Liter-Grandzone des Twinfry ist für Familienmahlzeiten konzipiert und kann in zwei 5-Liter-Körbe aufgeteilt werden, was eine hohe Flexibilität für die Zubereitung verschiedener Gerichte und Portionsgrößen bietet. Die fortschrittliche Dual-Blaze™-Technologie verwendet vier obere und untere Heizelemente, die sich automatisch an die sechs Kochfunktionen anpassen und so präzise und ausgeglichene Ergebnisse liefern. Der Twinfry zeichnet sich auch durch seine Energieeffizienz aus: Er kocht bis zu 65 % schneller und verbraucht dabei bis zu 45 % weniger Energie als herkömmliche Backöfen. Erfahren Sie mehr auf Amazon und der offiziellen Website.

TurboBlaze Heißluftfritteuse

Dank der TurboBlaze™-Technologie verkürzt dieses Modell die Garzeit um bis zu 46 % im Vergleich zur Cosori CP158, der preisgekrönten und von der Stiftung Warentest getesteten Heißluftfritteuse, sodass der Koch weniger Zeit in der Küche und mehr Zeit mit der Familie verbringen kann. Sie liefert knusprige Texturen mit bis zu 95 % weniger Öl und ermöglicht so den unbeschwerten Genuss von frittierten Lieblingsgerichten. Dank des antihaftbeschichteten Backblechs und des spülmaschinenfesten Korbs ist die Reinigung ein Kinderspiel. Erfahren Sie mehr auf Amazon und der offiziellen Website.

Einen gesünderen Lebensstil anregen und fördern

Mit dieser aufregenden Zusammenarbeit inspirieren Cosori und Zora Klipp jeden Menschen zum Kochen im Alltag und machen das Zubereiten von Essen für Nutzer zugänglicher, ansprechender und angenehmer. Durch die Kombination von Zoras kulinarischer Kreativität mit der intelligenten Kücheninnovation von Cosori bietet die Partnerschaft einen echten Mehrwert für moderne Haushalte in Deutschland. Ob durch exklusive Rezepte, interaktive Events oder alltägliche Vorteile, diese Kampagne markiert den Beginn einer gemeinsamen Mission: mehr Menschen zu befähigen, smarter zu kochen, gesünder zu essen und bewusster zu leben - eine leckere Mahlzeit nach der anderen.

Über Cosori

Cosori, die preisgekrönte Küchengerätemarke der VeSync-Familie, hat es sich zur Aufgabe gemacht, gesunde Ernährung zu einem Kinderspiel zu machen. Cosori ist bekannt für seine innovativen Heißluftfritteusen und intelligenten Küchenlösungen und ermöglicht es Einzelnen und Familien, mit geringem Aufwand köstliche und gesunde Mahlzeiten zuzubereiten. Durch die Kombination von fortschrittlicher Technologie und benutzerfreundlichem Design helfen wir Hobbyköchen, Ergebnisse in Restaurantqualität zu erreichen und gleichzeitig einen gesünderen Lebensstil zu führen. Erfahren Sie mehr auf cosori.de.

