Shanghai Electric steigert im Zwischenbericht 2025 sowohl Umsatz als auch Gewinn

Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727), ein weltweit führender Hersteller von Industrie- und Energieausrüstungen, gab seine mittelfristigen Leistungsergebnisse für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2025 bekannt. Die Gruppe meldete einen Umsatz von 54,303 Mrd. RMB (7,605 Mrd. USD), was einem Anstieg von 8,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der den Aktionären der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn um 7,3 % anstieg. Diese Ergebnisse unterstreichen den Erfolg des strategischen Wachstums von Shanghai Electric in aufstrebenden Sektoren und seinen wachsenden Einfluss auf den internationalen Märkten.

Die drei Kerngeschäftsbereiche von Shanghai Electric – Energieausrüstung, Industrieausrüstung und integrierte Dienstleistungen – haben ihre Aktivitäten gebündelt, um strukturelle Verbesserungen sowohl in der Umsatzzusammensetzung als auch im Auftragsbestand zu erzielen:

Das Segment Energieanlagen erwirtschaftete eine Betriebsleistung von 30,116 Milliarden RMB (4,218 Milliarden USD), was einem Anstieg von 22,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht;

Das Segment Industrieausrüstung verzeichnete einen Umsatz von 18,598 Milliarden RMB (2,604 Milliarden USD) und blieb damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weitgehend unverändert;

Das Segment der integrierten Dienstleistungen verzeichnete ein bescheidenes Wachstum mit einem Umsatzanstieg von 3,8 % auf 8,260 Milliarden RMB (1,156 Milliarden USD).

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 erhielt Shanghai Electric neue Aufträge im Gesamtwert von 109,81 Milliarden RMB (15,38 Milliarden USD). Auf den Sektor Energieanlagen entfielen 60,04 Milliarden RMB (8,41 Milliarden USD), gefolgt von Industrieanlagen mit 22,82 Milliarden RMB (3,2 Milliarden USD) und integrierten Dienstleistungen mit 26,95 Milliarden RMB (3,77 Milliarden USD). Vor allem die Aufträge im Bereich der neuen Energien erzielten robuste Wachstumsraten, was einen bedeutenden Fortschritt in der Strategie von Shanghai Electric zur Umstellung auf grüne Energie darstellt.

Darüber hinaus erreichte der Auslandsumsatz der Gruppe 8,696 Milliarden RMB (1,218 Milliarden USD), was einem Anstieg von 11,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählten die termingerechte Fertigstellung des Projekts zum Bau der digitalen 220-kV-Umspannstation in Zafarabad in der usbekischen Provinz Dschischak sowie die vollständige Inbetriebnahme des Projekts zur Errichtung der 500-kV-Übertragungsleitung Similajau-Bunut in Sarawak, Malaysia. Diese Erfolge stehen im Einklang mit der strategischen Ausrichtung von Shanghai Electric auf die Belt and Road Initiative und haben den Marktanteil des Unternehmens in den teilnehmenden Ländern weiter erhöht.

Shanghai Electric legt großen Wert auf technologische Innovation. In der ersten Jahreshälfte wendete das Unternehmen 2,546 Mrd. RMB (356,61 Mio. USD) für Forschung und Entwicklung auf, was einem Anteil von 4,7 % an den gesamten Betriebseinnahmen und einer Steigerung von 9,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Das Unternehmen hat seine Position als technologischer Vorreiter gefestigt und konnte wichtige Durchbrüche in den Bereichen kontrollierte Kernfusion, künstliche Intelligenz und Robotik-Innovationen verzeichnen. Shanghai Electric hat im Juli den weltweit ersten kryogenen Test-Dewar für den ITER-Magneten (International Thermonuclear Experimental Reactor) geliefert. Die Gruppe brachte den LINGKE Doppelarm-Industrieroboter und den SUYUAN humanoiden Industrieroboter auf den Markt und begann damit, ein umfassendes Robotik-Ökosystem aufzubauen, das Industrie-, Spezial- und intelligente Robotik umfasst. Gleichzeitig hat das Unternehmen seine Kompetenzen im Bereich der kritischen Komponenten gestärkt und damit die Grundlage für durchgängige Automatisierungslösungen geschaffen.

Im Bereich der Energiespeichertechnologie hat Shanghai Electric mit seiner Produktionslinie für Festkörperbatterien einen Meilenstein erreicht. Die wichtigsten Anlagen, darunter Nassbeschichtungs-, Misch-, Walz- und Festelektrolyt-Transferdrucksysteme, haben strenge Validierungstests in realen Projekten bestanden. Es hat den technologischen Fortschritt der Gruppe unterstrichen und sie als Vorreiter bei Energiespeicherlösungen der nächsten Generation positioniert.

