2025 World Youth Skills Day: Shanghai Electric fördert KI und digitale Fähigkeiten mit einem globalen Innovationsturnier

Junge Talente zu Innovationen in den Bereichen grüne Technologie, fortschrittliche Fertigung und digitale Intelligenz inspirieren

Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) hat kürzlich offiziell das „2025 Digital Intelligence Technology Tournament" (das „Turnier") ins Leben gerufen, um die langfristige Entwicklung junger Talente durch die Nutzung und Förderung von KI und digitalen Technologien zu fördern. Diese konkreten Maßnahmen stehen im Einklang mit dem Thema des „2025 World Youth Skills Day", des Welttages der Jugendkompetenzen 2025, der die wichtige Rolle junger Menschen als Katalysatoren für den Wandel mit Hilfe von KI und digitalen Kompetenzen feiert.

Das Turnier, das seit dem 27. Juni allen Mitarbeitenden von Shanghai Electric weltweit offensteht, soll junge Fachleute dazu inspirieren, die Grenzen der KI und der digitalen Innovation zu erweitern und gleichzeitig den digitalen und intelligenten Wandel der Branche voranzutreiben, und ermutigt zur Einreichung von digitalen Tools und Forschungsarbeiten. Die Beiträge konzentrieren sich auf die Optimierung und Weiterentwicklung bestehender Technologien, die Förderung des branchenweiten digitalen und intelligenten Wandels und die Förderung des Wachstums der digitalen Intelligenz.

Shanghai Electric setzt sich für eine langfristige Mitarbeitendenentwicklung und die Förderung von Talenten ein. Als Zeichen dieses Engagements hat das Unternehmen umfassende Schulungsprogramme für alle Mitarbeitenden eingeführt, die sich auf die Bereiche Management, Technik, Beruf und Fachkräfte erstrecken. 2024 investierte Shanghai Electric insgesamt 107,84 Mio. Yuan (15,03 Mio. USD) in die Mitarbeitendenschulung, die 98,61 Prozent der Beschäftigten abdeckte und durchschnittlich 3,4 Schulungstage pro Person umfasste.

Das Unternehmen hat für jede Position und Funktion klar definierte Kompetenzanforderungen festgelegt, darunter Fähigkeiten, Eigenschaften, Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch gezielte Schulungsmaßnahmen wie den „AIK"-Lehrplan und die Online-Plattform „E-Academy" vermittelt werden.

2024 wurde Shanghai Electric offiziell als „Shanghai Training Base for Young and Middle-Aged Engineers" anerkannt. Außerdem wurde das Unternehmen von 51Job als „2024 Most Popular Employer Among Chinese University Students" ausgezeichnet und erhielt den „2024 Annual HR Pioneering Practice Award" von GHR.

Darüber hinaus ist die Entwicklung hochwertiger Patente von entscheidender Bedeutung für den Aufbau eines weltweit anerkannten Zentrums für wissenschaftliche und technologische Innovation. Im 2024 organisierte Shanghai Electric Seminare zum Thema hochwertige Patente, um den Teilnehmenden ein tieferes Verständnis des Themas zu vermitteln und die Entwicklung hochqualitativer geistiger Eigentumsrechte im Unternehmen zu fördern. Bis Ende 2024 hielt Shanghai Electric 6.823 gültige Patente, darunter insgesamt 3.276 Erfindungspatente.

Das von Shanghai Electric aufgebaute Ökosystem für die kontinuierliche Talententwicklung steht an der Spitze des tiefgreifenden Eintauchens in die digitale Intelligenz und beschleunigt den Wandel in der gesamten Branche.

Shanghai Electric macht sich digitale Technologien zunutze, um die Leistung von Energieanlagen zu verbessern und die Betriebskosten zu senken. Durch die Integration von IoT und künstlicher Intelligenz kann das Unternehmen potenzielle Probleme in Windkraftanlagen proaktiv vorhersagen und beheben, was die Wartungseffizienz erheblich steigert und einen zuverlässigeren Betrieb gewährleistet.

Darüber hinaus rationalisiert digitale Intelligenz die Produktions- und Managementprozesse durch die nahtlose Integration von KI, IoT und Blockchain-Technologien in F&E, Produktion und Management und treibt so die Modernisierung der intelligenten Fertigung weiter voran.

Weitere Informationen über die Initiativen von Shanghai Electric im Bereich der Talententwicklung finden sie auf: https://www.shanghai-electric.com/listed_en/upload/resources/file/2025/05/19//111560.pdf.

