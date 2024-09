Dermago GmbH

Aresus gibt Einschluss des ersten Patienten in Phase III klinische Prüfung in Aktinischer Keratose mit dem Wirkstoff Sinecatechins bekannt

Strausberg (ots)

Die Aresus Pharma GmbH, ein Unternehmen der DERMAGO Gruppe, freut sich, den Einschluss des ersten Patienten in ihre Phase III klinische Prüfung mit dem Wirkstoff Sinecatechins (Synonyme: Grüntee Extrakt, Polyphenon® E) in der Indikation Aktinische Keratose bekannt zu geben.

In die Studie mit dem Titel "Exact-1: A Multicenter, Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Adaptive Phase 3 Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Sinecatechins (Defined Extract of Green Tea Leaves) Ointment in Adult Patients with Actinic Keratosis of the Scalp and the Face" (EXACT-1 EU CT: 2022-502811-12-00), sollen ca. 280 Patientinnen und Patienten in 9 Studienzentren in Deutschland eingeschlossen werden.

"Der Einschluss des ersten Patienten in unsere EXACT-1 Studie mit dem innovativen Wirkstoff Sinecatechins, ist ein wichtiger Schritt, um weitere Therapieoptionen für die Behandlung von Aktinischen Keratosen zu entwickeln und ich möchte allen Studienteilnehmern und -teilnehmerinnen für die Unterstützung danken", sagt Sven Schimansky-Wabra, CEO von Aresus.

Mit dem Einschluss des ersten Patienten in die Studie, die von Aresus Vertriebspartnern mitfinanziert wird, erhält Aresus eine Meilensteinzahlung in nicht veröffentlichter Höhe.

Aktinische Keratosen (AK), die als Vorstufe des Plattenepithelkarzinoms bzw. als sehr frühes Plattenepithelkarzinom gelten, gehören zu den von Dermatologen häufig behandelten Hauterkrankungen. "In der letzten Dekade konnte eine deutliche Zunahme der AK festgestellt werden. Ursache hierfür ist, neben ätiologischen Faktoren wie der chronischen UV-Exposition der demografische Wandel mit höherem Anteil der älteren Bevölkerung. Man geht davon aus, dass aktuell in Deutschland 1,7 Mio. Menschen aufgrund von AK in dermatologischer Behandlung sind. Die Anzahl der Patienten, die wirklich an AK erkrankt sind, liegt jedoch wesentlich höher und wird in den nächsten Jahren entsprechend der Bevölkerungsstruktur weiter ansteigen."¹

