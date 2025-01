Statistisches Bundesamt

Einladung zur Pressekonferenz "Bruttoinlandsprodukt 2024 für Deutschland"

Wiesbaden (ots)

am Mittwoch, den 15. Januar 2025

in der Hauptstadtlounge (Raum 6) im Tagungszentrum der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40 / Ecke Reinhardtstraße 55 (Eingang Spreeseite), 10117 Berlin

sowie als Livestream auf www.destatis.de

Beginn: 9:55 Uhr

Mitwirkende:

Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes

Michael Kuhn, Leiter der Gruppe "Inlandsprodukt, Input-Output-Rechnung"

Stefan Hauf, Leiter der Gruppe "Nationaleinkommen, Sektorkonten, Erwerbstätigkeit"

Peter Kuntze, Leiter des Referats "Koordinierung und Analyse des Bruttoinlandsprodukts"

Florian Burg, Pressesprecher

In der Pressekonferenz stellt das Statistische Bundesamt (Destatis) die ersten, vorläufigen Jahresergebnisse für das Bruttoinlandsprodukt und den Finanzierungssaldo des Staates sowie weitere aktuelle Ergebnisse zur gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland für das Jahr 2024 vor. Die Ergebnisse werden ab 10:00 Uhr bekannt gegeben.

Die Pressekonferenz wird auf www.destatis.de auch live im Internet übertragen. Der Livestream wird ca. fünf Minuten vor Beginn der Veranstaltung freigeschaltet. Unter dem Videofenster besteht zudem ab Beginn der Pressekonferenz die Möglichkeit, online Fragen an das Podium zu richten, die in begrenztem Umfang am Ende der Pressekonferenz beantwortet werden.

Für eine persönliche Teilnahme vor Ort wird bis zum 13. Januar 2025 um Anmeldung per E-Mail an presse@destatis.de gebeten. Im Anschluss an die Pressekonferenz stehen die Mitwirkenden für Interviews im Atrium des Hauses der Bundespressekonferenz zur Verfügung.

Ablauf der Pressekonferenz:

9:55 Uhr, Beginn der Pressekonferenz

10:00 Uhr, Bekanntgabe des deutschen Bruttoinlandsprodukts und des staatlichen Finanzierungssaldos für das Jahr 2024 sowie weiterer Ergebnisse zur wirtschaftlichen Lage

10:30 Uhr, Beantwortung von Fragen

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell