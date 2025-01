Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 06.01.2025 bis 10.01.2025

WIESBADEN (ots) - - Erwerbstätigkeit wächst gegenüber Vorjahr um 72 000 Personen (+0,2 %) - Anstieg seit Mitte 2022 mit deutlich nachlassender Dynamik - Beschäftigungsgewinne im Jahr 2024 nur in Dienstleistungsbereichen, Produzierendes Gewerbe und Baugewerbe mit Verlusten Im Jahresdurchschnitt 2024 waren rund 46,1 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Das waren so viele Erwerbstätige wie ...

