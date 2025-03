RTL Deutschland GmbH

Künstliche Intelligenz made in Germany: RTL Deutschland hebt KI mit Fraunhofer auf neues Level

Forschungs- und Entwicklungs-Partnerschaft beim Aufbau von KI-Sprachmodellen

RTL Deutschland und das Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS arbeiten künftig gemeinsam an der Entwicklung eines RTL-spezifischen KI-Sprachmodells. Im Rahmen des Projekts wird das Fraunhofer IAIS seine Expertise in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen einbringen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit entstehen wegweisende KI-Lösungen, die speziell auf die Anforderungen des Medienunternehmens zugeschnitten sind. Ein zentraler Fokus liegt auf der Entwicklung und Implementierung intelligenter multimodaler Systeme, um innovative Anwendungen für den Medienbereich zu schaffen. Gleichzeitig werden maßgeschneiderte Datenprozesse und Trainingsmethoden für KI-Modelle in sicheren Datenschutz-konformen Umgebungen entwickelt, um Inhalte effizienter und zielgerichteter zu gestalten und auszuspielen. Dabei arbeiten die Mitarbeitenden von RTL eng mit den Fraunhofer-Expertinnen und -Experten zusammen und entwickeln gemeinsam neue technologische Lösungen - ein nachhaltiger Wissenstransfer, der RTL langfristig stärkt.

Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland: "RTL Deutschland setzt konsequent auf Digitalisierung und Generative KI als einen strategischen Schwerpunkt. Wir konzentrieren uns auf fünf Leuchtturmprojekte mit hohem Potenzial - darunter unser Newsroom of the Future, Video-Produktion, RTL+ Abonnements, Procurement und Vermarktung. Damit nehmen wir eine Vorreiterrolle im deutschen TV- und Streaming-Markt ein und treiben KI-gestützte Produktionsprozesse voran, um Effizienz und Kreativität zu steigern. Gleichzeitig forcieren wir mit zukunftsorientierten Produktionspartnern, KI in Produktionsprozesse einzubinden, um diese zu beschleunigen und effizienter zu machen, damit wir die hohen Investitionen in Inhalte weiter gewährleisten können. Unsere Partnerschaft mit dem Fraunhofer IAIS unterstreicht unser Engagement für diese Innovationen. Mit den Erkenntnissen aus dem Training von großen Sprachmodellen und einem Fokus auf individuelle Anpassungen schaffen wir maßgeschneiderte KI-basierte Lösungen für unsere Medien- und Produktionsprozesse. Die Zusammenarbeit ist vorbildlich für die digitale Souveränität in Europa."

Prof. Dr. Stefan Wrobel, Institutsleiter des Fraunhofer IAIS: "Die Zusammenarbeit mit RTL Deutschland ist ein wichtiger Schritt, um die Möglichkeiten der Generativen KI in der Medienbranche zu erschließen. Wir freuen uns darauf, RTL bei der Entwicklung und Anpassung von datensouveränen Sprachmodellen zu unterstützen. Die Anwendungsmöglichkeiten im Medienbereich sind vielfältig: KI-Sprachmodelle spielen zum Beispiel eine wichtige Rolle bei der Produktion und der Interaktion von Medieninhalten oder der Erkennung von Desinformationen. Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe für innovative und verantwortungsvolle KI-Anwendungen in Europa."

Das Projekt umfasst zentrale Arbeitspakete, von der Datenaufbereitung bis hin zur Bereitstellung von KI-Modellen. Das Projekt wird RTL in die Lage versetzen, KI-Modelle über die Anwendung hinaus spezifisch weiterzuentwickeln und zu betreiben.

Insbesondere die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Ergebnisse aus Forschungsprojekten zum Training großer KI-Sprachmodelle fließen dabei in die Zusammenarbeit ein: So hat das Forschungsprojekt OpenGPT-X mit der Veröffentlichung des KI-Sprachmodells "Teuken-7B" europaweit Maßstäbe für die Entwicklung multilingualer und Open-Source-KI-Sprachmodelle gesetzt. Das unter Open-Source-Lizenz veröffentlichte Modell erlaubt die sichere Nutzung auf firmeneigenen Servern und somit den Schutz sensibler Unternehmensdaten. Als europäische Entwicklung bietet es zudem höchste Standards im Datenschutz und der Datenkontrolle.

Die Zusammenarbeit von RTL und Fraunhofer IAIS bietet nicht nur technologische Vorteile, sondern fördert auch die nachhaltige und effiziente Nutzung von KI durch energieeffizientes Training, wie sie bereits bei der Entwicklung von Teuken-7B bewiesen wurde.

Mit dieser Initiative setzt RTL ein klares Zeichen für die Zukunft: die Verbindung von Medienkompetenz und technologischer Innovation zur Entwicklung und Produktion attraktiver Inhalte für Millionen von Zuschauer:innen und Nutzer:innen.

