BERLIN OPENING NIGHT

RTL Deutschland, UFA und GALA feiern Eröffnungsparty zur 75. Berlinale

10. BERLIN OPENING NIGHT: Glamouröser Auftakt der 75. Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Rund 800 Gäste feierten am gestrigen Donnerstag im Luxus Boutique Hotel "SO/ Berlin Das Stue" bis in die frühen Morgenstunden. RTL Deutschland, die UFA und GALA hatten zur BERLIN OPENING NIGHT eingeladen, die im Rahmen der zehntägigen Filmfestspiele fest etabliert ist und als perfekter Treffpunkt für die Stars der deutschen Schauspielszene und Medienschaffenden gilt.

Zu den prominenten Gästen gehörten unter anderen Anna Ermakova, Veronica Ferres, Alexandra Maria Lara, Sam Riley, Tim Oliver Schultz, Florence Kasumba, Lilly Krug, Sonja Gerhardt, Dana und Luna Schweiger, Wayne Carpendale, Dennenesch Zoudé, Natalia Wörner, Bruce Darnell, Marina Hoermanseder, Anna Maria Mühe, Heike Makatsch, Trystan Pütter, Kostja Ullmann, Harriet Herbig-Mattig, Hannes Jaenicke, Ivy Quainoo, Frauke Ludowig, Annika Lau, Wolfgang Bahro, Alexandra Neldel, Tom Beck und Chryssanthi Kavazi, Dagmar Wöhrl, H.P. Baxxter, Carolin Niemczyk, Ursula Karven, Jochen Schropp, August Wittgenstein, Susan Sideropoulos, Sarah Bauerett, Janina Uhse, Nazan Eckes, Cheyenne Pahde, Mareile Höppner, Dominique Devenport, Erol Sander, Max von der Groeben, Minh-Khai Phan-Thi, Clemens Schick, Rúrik Gislason, Annette und Caroline Frier u.v.m.

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: "Die BERLIN OPENING NIGHT ist ein fester Bestandteil der Berlinale und der place-to-be-Treffpunkt für die Film- und Medienwelt. Wir freuen uns dieses glamouröse Fest der Kreativität an der Seite der GALA und der UFA auszurichten und gemeinsam die pure Leidenschaft für außergewöhnliches Storytelling und die unerschöpfliche Innovationskraft unserer Branche zu feiern."

Doris Brückner, GALA-Chefredakteurin: "Seit Jahren bildet die BERLIN OPENING NIGHT den perfekten Auftakt zur Berlinale - ein Abend, der herausragende Persönlichkeiten der Film- und Medienbranche zusammenbringt. Die besondere Atmosphäre, der kreative Austausch und die großartigen Gäste machen dieses Event zu einem einzigartigen Erlebnis. Ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen Abend mitgestaltet und unvergesslich gemacht haben."

Sascha Schwingel, CEO der UFA: "Dieser Abend hat einmal mehr gezeigt, wie lebendig und facettenreich unsere Branche ist. Es war eine große Freude, gemeinsam mit RTL und GALA Gastgeber für so viele außergewöhnliche Talente zu sein. Unsere Veranstaltung ist nicht nur ein schöner Anlass zum Networken und Feiern, sondern auch eine Quelle der Inspiration für kommende kreative Projekte, auf die ich mich sehr freue."

Als Partner unterstützten vuse, Shark Ninja, Pommery, Gatsby Gin, Volée und Niche Beauty die Veranstaltung.

Hier geht es zur Bildproduktion von der BERLIN OPENING NIGHT.

