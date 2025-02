RTL Deutschland GmbH

RTL Journalistenschule: Bewerbungsstart für den Jahrgang 2026/2027

Köln (ots)

Die RTL Journalistenschule öffnet erneut ihre Türen für journalistische Nachwuchstalente. Ab sofort können sich Interessierte unter www.rtl-journalistenschule.de für die plattformübergreifende Ausbildung (TV und Streaming, Digital, Print und Audio) bewerben. Die Bewerbungsphase für den Jahrgang 2026/2027 endet am 14. März.

Egal ob Dschungelcamp oder Wahl-Dschungel: Unter dem neuen Ausbildungsleiter Simon Hof bietet die RTL Journalistenschule eine praxisnahe Ausbildung bei RTL NEWS, Deutschlands schlagkräftigster journalistischer Unit für crossmediale Nachrichten, Infotainment und investigativen Journalismus. Neben Unterrichtseinheiten an der Schule gehören zahlreiche Praktika innerhalb und außerhalb von RTL Deutschland zum Ausbildungsprogramm. Die Schülerinnen und Schüler lernen, Geschichten plattformübergreifend zu erzählen, Nachrichten verständlich aufzubereiten sowie Informationen zu recherchieren und verifizieren - und werden somit auf eine Medienwelt vorbereitet, die sich ständig neu erfindet. Sie produzieren exklusive Inhalte für Marken wie "RTL Aktuell", "Team Wallraff", stern oder ntv. Exkursionen nach Berlin, Brüssel und New York bieten zusätzliche Einblicke in die internationale Medienlandschaft.

Über die RTL Journalistenschule

Die RTL Journalistenschule hat sich seit der Gründung im Jahr 2000 als erfolgreiche und anerkannte Ausbildungsstätte für Bewegtbild etabliert. Alle bisherigen Absolventen konnten im Anschluss an die Ausbildung eine journalistische Tätigkeit aufnehmen und arbeiten heute in Redaktionen und Ressorts von RTL Deutschland sowie bei öffentlich-rechtlichen Sendern, Online-Portalen, TV-Produktionsfirmen und anderen Medienunternehmen.

