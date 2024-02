ESCP Berlin - European Center for Digital Competitiveness

Einladung zur Pressekonferenz: Präsentation des Digitalreports 2024

Berlin (ots)

Termin: Mittwoch, 14. Februar 2024

Uhrzeit: 10:30 Uhr

Ort: Kaisersaal, Satellite Office, Unter den Linden 10, 10117 Berlin

Link zur Live-Übertragung: https://us06web.zoom.us/j/82781985976?pwd=VrWAl52yD1rm2BTTtHhOER5U2jneXe.1

Prof. Dr. Renate Köcher, Institut für Demoskopie Allensbach, und

Prof. Dr. Philip Meissner, ESCP Berlin, European Center for Digital Competitiveness,

stellen die wichtigsten Ergebnisse des Digitalreports 2024 anhand einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage sowie Ergebnissen aus einer Umfrage unter rund 500 Top-Führungskräften aus Wirtschaft und Politik vor:

Wo steht Deutschland bei der Digitalisierung und KI?

Wie steht es um die Bilanz der Bunderegierung in der Digitalpolitik?

Welche Rolle spielt der Datenschutz aus Sicht der Bevölkerung?

Wer sollte aus Sicht der Deutschen die Verantwortung für die zukünftige Digitalpolitik im Land übernehmen?

Welche Auswirkungen hat Digitalisierung auf die Wohlstandsentwicklung in Deutschland?

Der Digitalreport wurde zum fünften Mal durchgeführt und liefert neue Erkenntnisse über die Herausforderungen und Chancen des digitalen Wandels in der Bundesrepublik.

Die ESCP Business School ist eine internationale Wirtschaftshochschule mit Standorten in 6 europäischen Metropolen. Gegründet in 1819 ist die ESCP die älteste Business School weltweit. Bis heute belegt die Business School regelmäßig Spitzenplatzierungen in den Rankings der Financial Times. Akademische Schwerpunkte der ESCP in Berlin sind die Themen Entrepreneurship, Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Original-Content von: ESCP Berlin - European Center for Digital Competitiveness, übermittelt durch news aktuell