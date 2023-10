Rathscheck Schiefer

Tradition trifft Innovation: Ausbilder lernen neue Photovoltaik-Systeme kennen

Mayen (ots)

Deutschlands Dächer sind eines der Schlüsselelemente für die regenerative Stromversorgung. Insgesamt 40 Lehrende und Ausbildende im Dachdecker-Handwerk lernten jetzt im Bundesbildungszentrum des Deutschen Dachdeckerhandwerks in Mayen im Rahmen eines Sonderlehrganges verschiedene moderne Photovoltaiksysteme kennen und erhielten in Praxisworkshops Einblicke in die unterschiedlichen Möglichkeiten und Techniken.

Große Beachtung fanden die integrierbaren Systeme von Rathscheck Schiefer, die selbst in denkmalgeschützten Altstadtbereichen einsetzbar sind. Diskutiert wurden unter den Teilnehmern dabei unter anderen neben einer ästhetischen Integration in traditionelle wie moderne Schiefereindeckungen auch mögliche Kostenvorteile bei anstehenden Asbest-Sanierungen: Die Flächen unter integrierbaren Sonnenstromerzeugern müssen nicht zusätzlich eingedeckt werden.

Neue Fördermöglichkeiten der Bundesregierung für den Ausbau von Photovoltaik im Rahmen der Ladeinfrastruktur für E-Autos lösten bereits einen Nachfrageboom aus: Innerhalb eines Tages wurden mehr als 30 000 Anträge bewilligt und die Mittel ausgeschöpft. Auch im kommenden Jahr sollen private Hausbesitzer noch einmal von Bundesmitteln profitieren.

