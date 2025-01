RTL Deutschland GmbH

Unterwasserwelt im Kinderzimmer

RTL Deutschland taucht mit Magazin zu "SpongeBob Schwammkopf" tiefer ins Lizenz-Publishing ein

Gerade erst hat sein Jubiläum hohe Wellen geschlagen: SpongeBob Schwammkopf begeistert seine Fans seit stolzen 25 Jahren. Ein willkommener Anlass für RTL Deutschland, frischen Lesestoff rund um den wohl beliebtesten Meeresschwamm der Welt in die Kinderzimmer zu schwemmen. Ab 31. Januar bringt das Unternehmen das offizielle Print-Magazin zur Erfolgsmarke aus dem Hause Paramount heraus. Entwickelt wurde es vom Bereich Kids-Publishing bei Gruner + Jahr, der damit seinen nächsten Schritt im Lizenz-Publishing geht.

Die Erstausgabe des SpongeBob-Titels von RTL Deutschland mit einer Druckauflage von 45.000 Exemplaren steht unter dem Motto "Happy Birthday" und ist zum Preis von 5,99 Euro im Handel erhältlich. Inhaltlich ist das Magazin auf junge Leser:innen von sechs bis 12 Jahren zugeschnitten. Es bietet ihnen eine bunte Mischung aus Unterhaltung und spielerischer Wissensvermittlung - mit Comics, interaktiven Rätseln, Bastelanleitungen, Malwettbewerb sowie Wissenshappen zu Meeresbewohnern und ihrer Umwelt. Die Abenteuer von SpongeBob und seinen Freunden sind dabei kreativ inszeniert und so konzipiert, dass sie die Fantasie der Kinder anregen. Ein besonderes Highlight: Zu jeder Ausgabe gibt es auf dem Cover ein kleines Gadget für die Kids, das auch thematisch im Heft eine Rolle spielt.

Mina Manoussi, Vice President Kids bei Gruner + Jahr (RTL Deutschland): "SpongeBob ist längst eine Kultfigur und steht seit einem Vierteljahrhundert für Spaß und Optimismus. Entsprechend haben wir sein eigenes Magazin in enger Zusammenarbeit mit dem Lizenzgeber Paramount fröhlich und abwechslungsreich gestaltet. Die Wissenshappen präsentieren wir auf eine leicht verständliche Weise. Dabei greifen wir auf die langjährige Expertise zurück, die wir durch unsere hauseigene Wissensmarke GEOlino sowie durch Lizenzmagazine zu anderen starken Markenpartnerschaften erworben haben."

Neben der journalistischen Kompetenz und der fundierten Erfahrung profitieren die Partner beim Lizenz-Publishing von Gruner + Jahr Kids auch durch die Anbindung an die Entertainment-Welt von RTL Deutschland. So kann die Markteinführung neuer Magazine inklusive umfassender Marketing-Aktivitäten optimal ausgesteuert werden, indem die Produkte crossmedial über reichweitenstarke Kanäle und Plattformen an ihre Zielgruppen herangebracht werden. Kein Wunder also, dass die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe des SpongeBob-Magazins bereits auf Hochtouren laufen. Die Veröffentlichung ist für Anfang Juni geplant.

Der Ausbau des Lizenz-Publishings erfolgt in enger Zusammenarbeit mit RTL Consumer Products sowie weiteren Geschäftsbereichen von RTL Deutschland. Durch die Bündelung der Kräfte im Bereich Consumer Products ist das Unternehmen mit einem starken Angebot im Markt vertreten, das auch im Publishing-Segment weiterhin für externe Lizenznehmer offen bleibt.

