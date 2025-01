RTL Deutschland GmbH

RTL, ntv und stern mit umfangreichem Paket rund um die Bundestagswahl 2025

Köln (ots)

Der Countdown läuft: Am 23. Februar 2025 wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Wie werden sich die Menschen entscheiden? Wer wird das Rennen machen? Ob TV-Duell, Kandidaten im Kreuzverhör oder Spezials - RTL, ntv und stern berichten umfangreich auf allen Plattformen.

Das Highlight der Berichterstattung ist der große TV-Duell-Abend von RTL, ntv und stern. Am Sonntag, 16. Februar, stellen sich der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD und sein Herausforderer von der Union, Friedrich Merz, den Fragen von Pinar Atalay und Günther Jauch. Darüber hinaus sind noch weitere Programmpunkte geplant, wie Kreuzverhöre mit den Kandidaten anderer Parteien. Los geht es um 19:05 Uhr bei RTL und ntv. Ab 20:15 Uhr steigen dann Olaf Scholz und Friedrich Merz in den politischen Ring in Berlin Adlershof. Im Anschluss an das Duell wird Frauke Ludowig in der Nachlese-Sendung "Wer war besser?" gemeinsam mit Experten und prominenten Gästen die Aussagen der Kandidaten sowie die brandaktuellen forsa-Ergebnisse, wen die Deutschen als Duell-Sieger sehen, einordnen. Der Duell-Abend wird live auf RTL+, RTL.de, ntv.de, stern.de sowie auf ausgewählten Social-Media-Kanälen von RTL Deutschland gestreamt. Außerdem wird das gesamte Duell live bei "RTL - Deutschlands Hit-Radio", Antenne Niedersachen und Antenne Thüringen übertragen. Zusätzlich bietet stern.de während der Sendung einen Live-Faktencheck an, in dem die Aussagen der Kandidaten in Echtzeit überprüft und eingeordnet werden.

In der Woche vor der Wahl taucht eine Spezial-Ausgabe von "ntv Faktenzeichen" (17.2., 19:30 Uhr bei ntv und am 18.2. als "Nachtjournal Spezial" bei RTL) in die Welt von Desinformation, Verschwörungstheorien und Lobbyarbeit ein und zeigt, welche Gefahr gezielte Manipulation für unsere Demokratie darstellt.

Den Wahlsonntag begleiten RTL und ntv mit einer gemeinsamen Sondersendung. In "Bundestagswahl 2025 - Entscheidung für Deutschland" melden sich Roberta Bieling und Christopher Wittich ab 17 Uhr live mit ersten Hochrechnungen, Berichten, Interviews und aktuellen Hintergrundinformationen. Neben Stimmungsbildern in ganz Deutschland werden unter anderem die Reaktionen der Spitzenkandidaten und der Parteien analysiert. Als Experte ist RTL/ntv Politikchef Nikolaus Blome mit im Studio. Zuvor hält RTL die Zuschauer mit stündlichen "News-Flashes" auf dem Laufenden, während ntv den Wahltag ab 7 Uhr intensiv mit halbstündigen "News Spezials" begleitet. Unter dem Motto "16 Bundesländer, eine Wahl" dreht sich jedes Spezial um ein anderes Bundesland. Um 22:15 Uhr meldet sich "stern TV" mit einer Schwerpunkt-Sendung zur Bundestagswahl.

Zahlreiche weitere Spezialsendungen und Interviews rund um die Bundestagswahl runden das umfangreiche Paket ab. In den RTL Direkt Kandidatenchecks waren bereits Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck, Alice Weidel und Jan van Aken zu Gast. Abschließend stellen sich Sahra Wagenknecht (22.1.) und Christian Lindner (17.2.) den Fragen von Pinar Atalay. Der stern befasst sich in der Ausgabe 9 vor der Wahl (EVT: 20.2.) unter anderem mit den Themen, die die Parteien im Wahlkampf gerade lieber umschiffen. Dazu kommen exklusive Interviews, Berichte, Kommentare und Analysen auf stern+. In ihrem Format "Frauke trifft" wird Frauke Ludowig zudem Robert Habeck und Friedrich Merz empfangen.

Vom 30. Januar bis zum 22. Februar präsentieren RTL, ntv, stern und VOX immer donnerstags und samstags direkt nach "RTL Aktuell" die Demokratie-Initiative "Geh wählen!".

Am 24. Februar um 20:15 Uhr zieht ein "RTL Aktuell Spezial: Deutschland nach der Wahl" Bilanz und fängt Reaktionen im ganzen Land ein.

