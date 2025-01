RTL Deutschland GmbH

RTL+ steigt langfristig in den Käfig

Exklusive Medienpartnerschaft mit OKTAGON MMA

Nächstes Event bereits am 29. Dezember 2024

RTL+ und OKTAGON MMA schlagen gemeinsam ein neues Kapitel im Kampfsport auf! RTL Deutschland und Europas größter MMA-Veranstalter haben eine exklusive Medienpartnerschaft für die Region DACHLILU (Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg) über die kommenden drei Jahre geschlossen. Kampfsport-Fans können sich künftig auf mehr als 15 spektakuläre Events pro Jahr freuen sowie packende Dokumentationen, detaillierte Fighter-Porträts und tiefe Einblicke in die Welt der Mixed Martial Arts exklusiv auf RTL+. In der All-Inclusive Entertainment App bekommen MMA-Fans alle spektakulären OKTAGON-MMA-Events aus den größten Hallen Europas und bahnbrechende Stadionshows geboten. Allein in Deutschland macht OKTAGON MMA im kommenden Jahr in absoluten Top-Locations, wie dem PSD Bank Dome in Düsseldorf, der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart oder dem Hamburger Rothenbaum Station.

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: "Ab jetzt gibt's bei RTL+ regelmäßig ein 'Pa aufs Maul'! Wir sind total begeistert von den bisherigen MMA-Events und freuen uns diese Erfolgsstory langfristig fortzusetzen. Beim größten MMA-Event Europas in Frankfurt war ich live dabei und habe mich selbst von der spektakulären Inszenierung, den Emotionen und der packenden Atmosphäre überzeugen können. Mit Europas führendem Mixed-Martial-Arts-Veranstalter OKTAGON MMA gehen wir jetzt "All-In" und heben MMA in Deutschland auf ein neues Level. Damit erweitern wir unser umfangreiches Live-Sport-Angebot um die vor allem bei jungen Männern populärste und am schnellsten wachsende Trendsportart in Deutschland."

Pavol Neruda & Ondrej Novotny, Founder OKTAGON MMA: "Wir sind unglaublich stolz darauf, in RTL einen Partner gefunden zu haben, der unsere Vision und Leidenschaft teilt. Mixed-Martial-Arts ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt, die inspirierende Werte wie Respekt, Sportsgeist, Disziplin und Selbstbeherrschung fördert. Dieser Vertrag ist ein klares Signal: MMA ist in Deutschland angekommen! Nun werden Millionen von Zuschauern die Helden von OKTAGON MMA in atemberaubenden Kämpfen auf RTL+ erleben können."

Los geht's bereits am 29. Dezember mit einem nachträglichen MMA-Weihnachtsspektakel: Mit "Oktagon 65: PARADEISER vs. KEITA 2" präsentieren RTL+ und OKTAGON MMA ab 18:00 Uhr das letzte Turnier der Saison live aus Prag. Kampfsportfans können sich auf drei Titelkämpfe und eine unvergessliche Show zum Jahresende freuen! Im Finale der European MMA Champions League trifft Ronald Paradeiser auf Losene Keita. Ein Kampf um 300.000 Euro und den begehrten OKTAGON-Gürtel im Leichtgewicht. Zudem kommt es zum Comeback der lebenden Legende Karlos "Terminator" Vémola, der seinen Gürtel im Halbschwergewicht gegen den irischen Stormtrooper Will Fleury verteidigen muss. Bei den Frauen steht ebenfalls ein hochbrisantes Duell auf dem Programm. Lucia Szabová will die unangefochtene Königin des tschechischen Frauen-MMA, Lucie Pudilová, vom Thron stoßen.

Außerdem auf der Card: Jonas Mågård (Dänemark) vs. Igor Severino (Brasilien), Mateusz Legierski (Polen) vs. Agy Sardari (Niederlande) und Radovan Uskrt (Slowakei) vs. Daniel Schwindt (Deutschland).

