Einladung zur Pressekonferenz: Tote, Schwerverletzte, millionenschwere Sachschäden: Betroffene der Silvesternacht 2025 berichten

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) lädt gemeinsam mit der Gewerkschaft der Polizei (GdP) im Namen des gesamten #Böllerciao-Bündnisses am Donnerstag, den 23. Januar, Innenministerinnen und -minister der Länder und des Bundes sowie Mitglieder des Innenausschusses des Deutschen Bundestages ein, um mit Betroffenen über die fatalen Auswirkungen der vergangenen Silvesternacht in den Dialog zu treten.

Welches persönliche Leid verbirgt sich hinter den Statistiken zu erneut zahllosen Verletzungen und Sachschäden? Wie erleben Betroffene die bisherigen Reaktionen der politisch Verantwortlichen? Und wie reagieren die Vertreterinnen und Vertreter aus Ministerien und Parlament im direkten Austausch mit den Betroffenen?

Noch am selben Tag werden wir in einer digitalen Pressekonferenz um 12.30 Uhr von den Wünschen der Betroffenen an die Bundesregierung und den Ergebnissen des Dialogs berichten. Dazu laden wir Sie herzlich ein.

