GROHE AG

Sprudelwasser aus GROHE Blue Home überzeugt - und diese Wasserrezepte auch

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Externer Vergleichstest: Sprudelwasser aus Wassersystem GROHE Blue Home erfrischt, belebt und löscht den Durst

Komfortable, nachhaltige Alternative zu Flaschenwasser - ohne Kistenschleppen und Pfand

Wasserrezepte von GROHE: Erfrischende Drinks mit frischen Früchten, Kräutern und Gewürzen

Wasser ist das wichtigste Getränk in unserem Alltag, doch auch hier unterscheiden sich die Geschmäcker. In Deutschland trinken 66 Prozent der Bevölkerung Leitungswasser. Unter denen, die es meiden, geben 45 Prozent an, dass ihnen der Geschmack nicht zusagt.¹ Doch wie sieht es aus, wenn das Wasser durch ein Wassersystem mit Filter und Kohlensäure aufbereitet wird? In einer externen Doppelblindstudie hat kohlensäurehaltiges Wasser aus dem Wassersystem GROHE Blue Home Verbraucher:innen in allen Geschmacksdimensionen überzeugt. Erfrischend, durstlöschend, belebend: Veredeltes Leitungswasser beweist sich als komfortable Alternative zu Flaschenwasser - ganz ohne Kistenschleppen, Pfandrückgabe und die mit Produktion und Transport von Flaschenwasser verbundenen CO2-Emissionen.

Blindverkostung belegt guten Geschmack

Für die von GROHE gemeinsam mit einem renommierten deutschen Prüf- und Analyseinstitut durchgeführte Doppelblindstudie verkosteten 60 Teilnehmer:innen kohlensäurehaltiges Wasser aus zwei leitungsgebundenen Wassersystemen sowie aus Glas- und PET-Flaschen von acht Marken. Weder Teilnehmer:innen noch Testleiter:innen wussten, welches Wasser jeweils im Glas war ("doppelblind"). Das Ergebnis: In allen zehn Geschmackskategorien schnitt das Wasser aus dem Wassersystem GROHE Blue Home auf hohem Niveau ab.

Die Teilnehmer:innen bewerteten das Wasser in allen Geschmacksdimensionen jeweils auf einer zehnstufigen Skala - bei "erfrischend" etwa von "überhaupt/gar nicht erfrischend" (1) bis "absolut erfrischend" (10). Besonders überzeugte das Wasser aus der GROHE Blue Home in sechs Dimensionen: Jeweils mehr als drei Viertel der Teilnehmer:innen nahmen das Wasser als erfrischend (90 %), durstlöschend (88 %), belebend/vitalisierend (87 %), angenehm spritzig (80 %), nicht salzig (80 %) und neutral (77 %) wahr. Fast ebenso viele empfanden das Wasser als feinperlig und leicht (je 73 %) sowie als sprudelnd (70 %), während mehr als die Hälfte es als weich (63 %) wahrnahm. Beim Wassersystem GROHE Blue Home kam ein GROHE Blue Magnesium + Zink Filter zum Einsatz, der das Leitungswasser in fünf Stufen von Verunreinigungen sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen befreit, Stoffe wie Kalk und Schwermetalle reduziert und Magnesium und Zink hinzufügt.

Wasserrezepte: Erfrischende Getränke mit Früchten, Kräutern und Gewürzen

Für noch mehr Geschmack im Alltag sorgen die GROHE Wasserrezepte - zum Beispiel mit einem frischen Drink mit Zitrone und Basilikum oder auch Ingwertee. Alle Rezepte schmecken mit stillem oder aufgesprudeltem Wasser.

GROHE Blue Home liefert pro Stunde drei Liter gefiltertes, gekühltes und auf Wunschstärke gesprudeltes Wasser - und eignet sich damit auch für größere Familien.

¹ GROHE x YouGov (2024)

Über GROHE

GROHE ist eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen. Seit 2014 gehört GROHE zu dem starken Markenportfolio von LIXIL, einem führenden Hersteller von richtungsweisenden Wassertechnologien und Gebäudeausstattung. Um "Pure Freude an Wasser" zu bieten, basiert jedes GROHE Produkt auf den Markenwerten Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit.

Mit ihren kundenspezifischen Portfolios GROHE QuickFix, GROHE Professional und der Premium-Sub-Brand GROHE SPA bietet die Marke sowohl lebensverbessernde Produktlösungen als auch Services an. Sie alle sind auf die verschiedenen Bedürfnisse von GROHEs professionellen Geschäftspartnern und deren differenzierten Zielgruppen ausgerichtet.

Mit Wasser als Kern des Geschäfts trägt GROHE mit einer ressourcenschonenden Wertschöpfungskette zur Impact Strategy von LIXIL bei: von der CO2-neutralen* Produktion über die Vermeidung von unnötigem Plastik in den Produktverpackungen bis hin zu wasser- und energiesparenden Produkttechnologien wie GROHE Everstream, einer wasser-recycelnden Dusche.

*inkludiert CO2-Kompensationsprojekte, mehr auf grohe-x.com/sustainability

Über LIXIL

LIXIL (TSE Code 5938) entwickelt richtungsweisende Wassertechnologien und Gebäudeausstattung, die maßgeblich dazu beitragen, alltägliche Herausforderungen zu meistern und die Qualität von Wohnräumen zu verbessern - für jeden, überall. Aufbauend auf unserer japanischen Herkunft entwickeln wir weltweit führende Technologien und nutzen unsere Innovationsstärke, um hochwertige Produkte herzustellen, die das Leben unserer Kunden erleichtern. Das Besondere an LIXIL ist dabei die Art und Weise, wie wir arbeiten: Wir bringen nutzerzentriertes Design, Unternehmergeist und ein verantwortungsvolles Geschäftswachstum in Einklang und legen Wert darauf, den Zugang aller Menschen zu innovativen Technologien und Qualitätsprodukten zu vereinfachen. Unser Ansatz wird durch branchenführende Marken wie INAX, GROHE, American Standard und TOSTEM zum Leben erweckt. Rund 53.000 Mitarbeiter in über 150 Ländern sind stolz darauf, Produkte herzustellen, die Teil des täglichen Lebens von mehr als einer Milliarde Menschen sind. Erfahren Sie mehr unter www.lixil.com

Original-Content von: GROHE AG, übermittelt durch news aktuell