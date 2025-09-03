ARD Das Erste

Hier spielt die Musik: Zehn neue Folgen von "Hubert ohne Staller"

Ab Mittwoch, 15. Oktober 2025, um 18:50 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

München (ots)

Nass und tödlich, so geht es am 15. Oktober in die neuen Folgen von "Hubert ohne Staller": In "Wenn die Musik spielt" wird ein Musiker in den Starnberger See gestoßen und ertrinkt. Alles deutet auf Mord hin. Hubert (Christian Tramitz) und Girwidz (Michael Brandner) müssen ermitteln. Mit Verve und in bewährt eigenwilliger Manier stürzen sich die beiden in diesen und neun weitere Fälle der 12. und 13. Staffel.

Unterstützt werden sie von dem manchmal etwas übermotivierten Kollegen Martin Riedl (Paul Sedlmeir) und der Polizistin Christina Bayer (Mitsou Jung), die mit ihrem engagierten Auftreten zunehmend beeindruckt. Revierchefin Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau) behält wie immer den Überblick - zumindest meistens - und greift im Zweifel auch mal beherzt durch. Stets präzise und zuverlässig an der Seite des Polizeiteams arbeiten Gerichtsmedizinerin Dr. Fuchs (Susu Padotzke) und Yazid (Hannes Ringlstetter), Betreiber des "Café Rattlinger" und der Mann für wirklich alle Fälle!

Die neuen Fälle sind gewohnt schräg bis kurios: Da wird nicht nur ein Musiker im See versenkt, sondern auch eine Leiche kunstvoll im Sand verbuddelt. Ein Mitarbeiter des Baureferats endet im Beton. Und manchmal präsentiert sich ein Mordopfer nur häppchenweise - in einem Wanderschuh steckt ein Fuß. Der Rest des Versicherungsmaklers wird noch gesucht. Ziemlich frostig wird es für den Eismeister Ewald, der sein Ende im Eisstadion findet. Als Gerichtsmedizinerin Dr. Fuchs zu einem Podcast-Interview über Pathologie eingeladen wird, ist ausgerechnet die Moderatorin der wahre pathologische Fall. Was tun, wenn der einzige Mann in einer Tanzgruppe von einem Stromschlag tödlich verletzt wird? Da hilft nur noch Girwidz` flottes Tanzbein. Kann ein Solarpaneel zur tödlichen Waffe werden - Pfusch oder perfekter Mord? Als Dr. Fuchs an der Teilnahme an einem Trachten-Beauty-Contest gehindert wird, springt kurzerhand Chefin Kaiser ins Dirndl.

Die letzte neue Folge trägt zwar den Titel "Zimmer ohne Aussicht", doch für die Fans der Serie sind die Aussichten gut: Auch 2026 dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer von "Hubert ohne Staller" auf weitere Folgen der unterhaltsamen Krimiserie mit Kultcharakter freuen!

In der Auftaktfolge am 15. Oktober 2025 sind in Episodenrollen u. a. Shenja Lacher, Sina Wilke, Saskia Vester und Sebastian Winkler zu sehen.

"Hubert ohne Staller" ist eine Produktion der Leonine Studios und der Entertainment Factory im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD. Produzent ist Oliver Mielke, Executive Producer ist Bettina Ricklefs (BR). Die Redaktion liegt bei Elmar Jaeger (BR). Die Headwriter sind Philip Kaetner und Oliver Mielke.

Wenn Sie Interesse an Interviews zur Serie mit Christian Tramitz, Michael Brandner, Katharina Müller-Elmau, Mitsou Jung, Paul Sedlmeir, Susu Padotzke und Hannes Ringlstetter haben oder weitere Informationen benötigen, melden Sie sich bitte gerne bei der Presseagentur Ulrike Körner PR.

Im Vorführraum des Ersten ( https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.html) stehen für akkreditierte Journalisten die Auftaktfolge "Wenn die Musik spielt" und die Folge "Eiskalt abserviert" zur Ansicht bereit.

Ein Pressedossier zur neuen Staffel steht in der kommenden Woche im Presseservice Das Erste ( https://presse.daserste.de) zur Verfügung.

Fotos erhalten Sie unter www.ard-foto.de

Weitere Informationen zu "Hubert ohne Staller" online unter https://www.daserste.de/unterhaltung/serie/hubert-ohne-staller/index.html

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell