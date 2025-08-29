ARD Das Erste

"ttt - titel thesen temperamente" am Sonntag, 31. August 2025, um 23:05 Uhr im Ersten (WDR)

München (ots)

Die geplanten Themen:

Die Entstehung von Oben und Unten:

Hanno Sauers neues Buch "Klasse"

Der Magier aus Johannesburg:

Dresden und Essen feiern William Kentridge

Den Opfern eine Stimme geben:

Marcin Wierzchowskis Dokumentarfilm "Das deutsche Volk"

Der das Schweigen bricht:

Kamel Daouds Roman "Huris" über Algeriens schwarzes Jahrzehnt

Die Stimme der amerikanischen Gegenkultur:

Big Thief und ihr neues Album "Double Infinitiy"

Moderation: Siham El-Maimouni

Redaktion: Susanne Kampmann (WDR)

"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.

