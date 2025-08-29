"ttt - titel thesen temperamente" am Sonntag, 31. August 2025, um 23:05 Uhr im Ersten (WDR)
München (ots)
Die geplanten Themen:
Die Entstehung von Oben und Unten:
Hanno Sauers neues Buch "Klasse"
Der Magier aus Johannesburg:
Dresden und Essen feiern William Kentridge
Den Opfern eine Stimme geben:
Marcin Wierzchowskis Dokumentarfilm "Das deutsche Volk"
Der das Schweigen bricht:
Kamel Daouds Roman "Huris" über Algeriens schwarzes Jahrzehnt
Die Stimme der amerikanischen Gegenkultur:
Big Thief und ihr neues Album "Double Infinitiy"
Moderation: Siham El-Maimouni
Redaktion: Susanne Kampmann (WDR)
"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.
