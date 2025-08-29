ARD Das Erste

CAREN MIOSGA

am Sonntag, 31. August 2025, um 21:45 Uhr im Ersten

Alexander Dobrindt - 120 Tage Schwarz-Rot

Rund 120 Tage ist die Regierung unter Führung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Amt. Viele Probleme gilt es noch zu lösen, die Stimmung im Land ist weiterhin getrübt. Die Streitereien zwischen Union und SPD erinnern zudem an die Dauerquerelen der Ampel-Koalition. Kommt Schwarz-Rot noch in Gang? Hat die Koalition die Kraft, die nötigen Reformen für Wirtschaft und Sozialsysteme umzusetzen? Das diskutiert Caren Miosga mit dem Bundesminister des Innern, Alexander Dobrindt (CSU).

Die weiteren Gäste:

Katharina Dröge (Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen)

Robin Alexander (Journalist und stellvertretender Chefredakteur "Welt")

