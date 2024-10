Europcar Mobility Group

Europcar bringt Firmenkunden bei B2B-Eventreihe E-Xperience Rallye Elektromobilität näher

Hamburg

Elektromobilität definiert die Zukunft. Bei der "Europcar E-Xperience Rallye 2024" erhalten Firmenkunden praxisnahe Einblicke in die E-Mobilitätslösungen des Premium-Autovermieters. Gleichzeitig können sie bei der bundesweiten Veranstaltungsreihe wertvolles Feedback aus erster Hand geben. Bereits heute sind ein Drittel der bei Europcar in Deutschland gebuchten Fahrten für Elektrofahrzeuge geeignet - besonders relevant für Firmen, die zunehmend CO2-Vorgaben bei Geschäftsreisen erfüllen müssen.

Die "Europcar E-Xperience Rallye" bietet eine exklusive Plattform, auf der Firmenkunden die neuesten Entwicklungen in der E-Mobilität kennenlernen. In Vorträgen und durch Networking können sich die Teilnehmenden mit Branchenkollegen und Fuhrparkmanagern austauschen und dabei aktuelle E-Autos selbst "erfahren".

"Die Zukunft gehört der Elektromobilität und dem geteilten E-Auto", betont Gerhard von Hasselbach, Commercial Director Germany der Europcar Mobility Group. "Deshalb setzen wir bei Europcar Maßstäbe: Wir investieren kontinuierlich in den Ausbau unserer E-Flotte und Ladeinfrastruktur und beraten unsere Kunden mit top-geschulten Teams. Um den Wandel erfolgreich zu gestalten, arbeiten wir eng mit Partnern und Kunden zusammen. Die B2B-Events, die bereits im zweiten Jahr stattfanden, sind ein weiterer wichtiger Baustein unserer Strategie für nachhaltige Mobilität."

Nach Stationen in Hannover und Hanau endete die diesjährige Veranstaltungsreihe am 21. Oktober in München. Insgesamt konnten sich rund 60 Teilnehmende aus über 30 Unternehmen von den Vorteilen überzeugen, die sich mit Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen für ihr Business verbinden.

Wie Europcar mit den Herausforderungen der Elektromobilität umgeht

Obwohl der deutsche Markt für Elektromobilität insgesamt aktuell eher rückläufig ist, zeigt eine EY-Umfrage, dass 26 Prozent der Deutschen den Kauf eines Elektroautos in Erwägung ziehen, zwei Prozent mehr als der internationale Durchschnitt. Außerdem machten E-Autos im September 2024 21,6 Prozent aller neuen PKW-Flottenzulassungen aus, was gegenüber dem Vorjahr mit 9,4 Prozent einen deutlichen Anstieg darstellt.

Autovermietungen sind ein Schaufenster für neue Technologien. Bei Europcar können Kunden moderne Fahrzeugmodelle unkompliziert ausprobieren, ohne sich direkt festzulegen - die perfekte Alternative zum Kauf oder Leasing.

Europcar engagiert sich aktiv beim Wandel zur Elektromobilität: Das Unternehmen baut kontinuierlich die Ladeinfrastruktur aus, sowohl an eigenen Standorten als auch durch Kooperationen mit öffentlichen Anbietern. Gemeinsam mit dem VIA (Verband der Internationalen Autovermieter) hat Europcar zudem konkrete Forderungen an die Politik gestellt - z.B. soll der Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur insbesondere an Flughäfen und Bahnhöfen mit Fokus auf Schnelllader Tempo aufnehmen.

Die regelmäßig erneuerte Fahrzeugflotte von Europcar bietet Zugang zu moderner Technologie und niedrigeren CO2-Emissionen, mit Fahrzeugen, die in der Regel erst sechs bis neun Monate im Einsatz sind.

Insgesamt baut Europcar auf starke Partnerschaften vor allem mit europäischen und deutschen Herstellern wie Audi, Mercedes und VW und sorgt für den notwendigen Wissenstransfer über seine gut geschulten Mitarbeitenden, um den Wandel für seine Kunden so sanft wie möglich zu gestalten.

E-Xperience Rallye vermittelt Praxiswissen

Dieses Wissen gibt Europcar auch bei der bundesweiten Veranstaltungsreihe "E-Xperience Rallye" weiter. Die Teilnehmenden sind vorrangig wegen des großen Praxisbezugs begeistert: Bei den Testfahrten können sie sich selbst ans Steuer setzen und E-Fahrzeuge wie den Polestar, den Audi e-tron, den Mercedes EQA, EQB, EQS, EQE und den KIA EV6 und EV9 unter realistischen Bedingungen kennenlernen - Ladevorgang inklusive.

"Der Wandel zur Elektromobilität kann nur gelingen, wenn alle Akteure - Unternehmen, Politik und Gesellschaft - zusammenarbeiten. Wir bei Europcar sehen uns dabei als Schaufenster und Förderer einer nachhaltigen Mobilität", sagt von Hasselbach. "Durch unsere bereits zum zweiten Mal stattfindende Veranstaltungsreihe schaffen wir nicht nur Bewusstsein für die Vorteile der E-Mobilität, sondern fördern auch den wichtigen Austausch zwischen Firmenkunden, Fuhrparkmanagern und Mobilitätsexperten. Erfahrungen und Ideen werden geteilt, um Lösungen weiterzuentwickeln und die Mobilitätswende mitzugestalten."

Die E-Xperience Rallye 2024 wurde von Europcar in Zusammenarbeit mit den Partnern Best Western Hotels & Resorts sowie expenseBrain realisiert. Nach dem großen Erfolg plant Europas führender Mietwagenanbieter eine Fortsetzung in 2025. Weitere Informationen folgen.

