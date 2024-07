Europcar Mobility Group

Europcar baut Stations-Netz in Region Stuttgart weiter aus

Re-Opening in Sindelfingen; insgesamt 13 Standorte in der Region

Sindelfingen/Hamburg (ots)

Der Premium-Mobilitätsanbieter Europcar stärkt seine Infrastruktur im wirtschaftlich bedeutenden Raum Stuttgart: Mit der Wiedereröffnung einer neuen Station in Sindelfingen bietet Europcar seinen Kunden nun insgesamt ein Netzwerk aus 13 Stationen in der Region rund um die Schwaben-Metropole. Die Kreisstadt Sindelfingen ist ein wichtiges Mittelzentrum mitten im Einzugsgebiet der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Hier sind unter anderem Autokonzerne und Zulieferer der Automobilindustrie von internationaler Bedeutung ansässig.

"Für einen Premium-Anbieter wie Europcar ist es wichtig, in solch einer prosperierenden Region stark aufgestellt zu sein. Wir möchten hier ganz deutlich zeigen, dass wir Europas Nummer 1 in der Autovermietung sind", sagt Maik Kübler, Area Manager Stuttgart / Neckar-Alb bei der Europcar Mobility Group Germany. Und er ergänzt: "Mit der Stations-Eröffnung in der Stuttgarter City, einem neuen Auftritt in Nürtingen, der Eröffnung des 24h-Dienstes in Stuttgart-Vaihingen sowie der jetzigen Neu-Eröffnung Sindelfingen zeigen wir unseren Kunden, dass wir einen hohen Anspruch in der Region haben und für sie da sind." Der Ausbau des Netzwerkes in Baden-Württemberg sei ganz nebenbei in Rekordzeit passiert.

In Sindelfingen bieten Stations-Leiterin Konstantina Sourlas und ihr Team das komplette Europcar-Portfolio an - vom Elektroauto für die Geschäftsreise bis hin zum großen Van für den Familienurlaub. "Wir sind extrem stolz, dass wir unsere Kunden nun in einem so schönen und modernen Ambiente empfangen können", sagt Sourlas, die Kunden empfiehlt, sich die neuen Räumlichkeiten einfach einmal anzusehen, um einen Eindruck von der modernen Europcar-Flotte zu bekommen.

Die Öffnungszeiten der neuen Station in Sindelfingen:

Montag bis Freitag 7.30 bis 15 Uhr

Samstag 8 bis 12 Uhr

Adresse:

Europcar Sindelfingen

Böblinger Straße 134

71065 Sindelfingen

Kontakt:

07031 794860

Über die Europcar Mobility Group

Die Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. "We help to change the way you move" - ist das Mantra der Europcar Mobility Group. Das Ziel der Gruppe sind einfache, nahtlose und innovative Lösungen, die Mobilität angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Um dies zu erreichen, bietet der Konzern Privatpersonen und Unternehmen eine breite Palette von Miet-Optionen für Fahrzeuge aller Art an, sei es für ein paar Stunden, ein paar Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo. Dabei stützt sich das Unternehmen auf eine Flotte von mehr als 250.000 Fahrzeugen, die mit den modernsten Motoren ausgestattet sind, einschließlich eines zunehmenden Anteils an Elektrofahrzeugen. Die Marken der Europcar Mobility Group sprechen unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen an: Europcar® - ein weltweit führender Anbieter für die Vermietung von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar® - ein Vorreiter der kostengünstigen Autovermietungsdienste in Europa, Ubeeqo® - einer der europäischen Marktführer für Carsharing und Fox-Rent-A-Car®, einer der Hauptakteure auf dem Autovermietungsmarkt in den USA, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 8.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Die Europcar Mobility Group verfügt über ein besonders starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 16 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianz-Partner ergänzt werden). In Deutschland ist Europcar an über 300 Stationen präsent.

Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.com

