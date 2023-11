Bijou Brigitte AG

Farbenfrohe Schmuckstücke und Accessoires - Bijou Brigitte präsentiert die Frühjahrs-/Sommer-Kollektion 2024

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Bijou Brigitte lud am 15. November 2023 in die stylishe Rudolph´s Eventlocation in Hamburg. Ein Festival an sommerlichen Farben ließ die neuen Trend-Pieces strahlen. Coach und Content Creator Dr. Swaantje Taube, Unternehmerin und Model Marie Amière sowie viele weitere Gäste aus der Mode- und Social Media-Welt ließen sich von der illustren Schmuck- und Accessoires-Präsentation inspirieren. Die Vorfreude auf die neue Kollektion war groß.

Ende Januar 2024 ist es soweit! Ob online oder in den Filialen, die ersten Must-haves warten darauf, von den Fashionistas entdeckt zu werden.

Chocolate Tones

Verliebt in Schokolade und ihre tollen Farbnuancen! Ein wärmendes Thema für noch kalte Frühlingstage. Farblich gesellen sich Grün und Beige dazu. Die Optik? Viele Schmuckstücke zeigen sich mit geflochtenen oder gehämmerten Elementen. Lange Ketten mit großen Anhängern, breite Armreifen oder Sets sowie große Ohrringe, teilweise mit Bast, lassen schon erste, zarte Frühlingsgefühle erleben.

Sunset Dreams

Wow, der Sunset Dream-Style fängt in voller Schönheit die magischen Momente von Sonnenuntergängen ein. Farbverläufe von Pink zu Orange auf Ketten und Ohrringen voller Blumen lassen von verzauberten Orten träumen. Perfekt für einen Hawaii-Tagtraum. Das Urlaubsgefühl symbolisieren auch der große, orangefarbene Strohhut und die Basttasche. Große Ringe und leichte Gliederketten aus Kunststoff präsentieren ebenfalls den atemberaubenden Farbverlauf. Wie wäre es mit dem Motto: "Give peach a chance!"?

Shiny Mermaids

Die kleine Meerjungfrau gibt es ab sofort nicht nur in Kopenhagen. Verspielte Meeresbewohner voller pastellfarbener Strasssteine schwimmen durch die sommerliche Garderobe. Ob als Seesternbrosche, Ohrringe oder Muschelkette mit Perlfeffekt, die süßen Pretiosen sind echte Moodbuster. Zarte Farbverläufe zieren opulente Ohrringe in Blätteroptik. Sie scheinen wie schillernde Algen im Wasser zu schweben. Etwas mehr Meerjungfrau im Alltag! Wer ist dabei?

Aktuelle Informationen zu den neuesten Trends

Alle Infos zu den neuen Must-haves und weitere Informationen finden akkreditierte Journalistinnen und Journalisten unter https://group.bijou-brigitte.com/presse/. Sollten Sie noch nicht für den Pressebereich freigeschaltet sein, wenden Sie sich gern an uns.

Über Bijou Brigitte:

Das börsennotierte Unternehmen aus Hamburg präsentiert in rund 900 Filialen und auch online unter www.bijou-brigitte.com die neusten Schmuck- und Accessoires-Trends. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.

Original-Content von: Bijou Brigitte AG, übermittelt durch news aktuell