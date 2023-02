Bijou Brigitte AG

Bijou Brigitte - Die neue Frühjahrs-/Sommerkollektion 2023 ist ab sofort erhältlich

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Bei Bijou Brigitte stehen schon die Frühlingsboten 2023 bereit. Die Stars der neuen Saison? Facettenreiche Schmetterlinge! Ob in lauten oder leisen Farben, ob groß oder klein, die zauberhaften Geschöpfe flattern durch die gesamte neue Frühlingskollektion und schmiegen sich an ihre floralen Partner.

Die Farbpalette ist ebenso vielseitig. Pudrige Pastelltöne und krachendes Pink, um nur eine kleine Auswahl zu nennen, sind in der neuen Saison vertreten. Neben den Knallfarben hat auch weißer Strass seinen großen Auftritt bei den neuen Trend-Pieces von Bijou Brigitte. Der Festivallook zeigt sich dieses Frühjahr im echten Glam-Style und zieht alle Blicke auf sich.

Neu in den Filialen und im Onlineshop

Die ersten It-Pieces der neuen Kollektion sind ab sofort in allen Bijou Brigitte-Filialen und auch im Onlineshop erhältlich.

Love is all around

Ein kleiner Liebesgruß zum Valentinstag? Da dürfen die süßen Liebesboten von Bijou Brigitte nicht fehlen. Rosafarbene Cubic Zirkonia-Steine verzieren filigrane Schmuckstücke in Rosegoldoptik. Rosenquarz-Anhänger in Herzform sind ebenso dabei. Funkelnder Strass lässt sowohl Schmuckstücke schimmern als auch verliebte Herzen schneller schlagen. Welches Herz darf es für den Lieblingsmenschen sein?

Einfach zauberhaft sind die Schmuckstücke mit Ewigkeitssymbol oder kleinen Schleifen. Filigrane Stücke in Echtsilber, Silber vergoldet oder rosévergoldet sind ebenso perfekt für romantische Botschaften.

Butterfly Romance

Der Name ist Programm! Viele Schmetterlinge flattern durch diesen Look. Als wahrer Eyecatcher voller Perlen an goldfarbener Kette oder auch viele kleine Exemplare, die zusammen in pastellfarbener Vielfalt Ohrringe oder Ketten schmücken. Zarte Schmetterlingsflügel voller Liebe zum Detail haben auch Broschen für sich entdeckt. Da dürfen liebliche Blumen aus Textil natürlich nicht fehlen. Zarte Pudertöne und Lavendel entfalten ihre Magie. Der perfekte Style für eine Reise durch englische Gärten.

Festival Vibes

Hello California! Der Festival-Kalender ist schon fest im Blick. Grund genug, den passenden Look bereits zu planen. Auf jeden Fall mit dem gewissen Glamfaktor! Strass und knallige Farben sind dabei angesagt. Bei den Schmuckstücken darf neben XL-Colliers und Ohrringen Body Jewellery auf keinen Fall fehlen. Voller Strass präsentiert sich das glitzernde Fußkettchen. Tassel-Armbänder schmücken Hände. Silberfarbene Bauchketten setzen sich gekonnt in Szene.

Aktuelle Informationen zu den neuesten Trends:

Alle Infos zu den aktuellen Must-haves und weitere Informationen finden akkreditierte Journalistinnen und Journalisten unter https://group.bijou-brigitte.com/de/presse. Sollten Sie noch nicht für den Pressebereich freigeschaltet sein, wenden Sie sich gern an uns.

Über Bijou Brigitte:

Das börsennotierte Unternehmen aus Hamburg präsentiert in rund 900 Filialen und auch online unter www.bijou-brigitte.com die neusten Schmuck- und Accessoires-Trends. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.

Original-Content von: Bijou Brigitte AG, übermittelt durch news aktuell