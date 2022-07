Bijou Brigitte AG

Bijou Brigitte x LOOKS by Wolfgang Joop - Entdecken Sie die neue Kollektion

LOOKS by Wolfgang Joop, die Vierte! Ab sofort bei Bijou Brigitte erhältlich. Die neue Kollektion zeigt sich vielfältig. Große Schmucksteine und faszinierende Illustrationen stehen gerne im Fokus der Modefans. Die Farbwelt der Sommerkollektion, voll von Optimismus, setzt sich auch in den neuen Schmuckstücken fort.

Colour Clash

Sommerliche Leichtigkeit für den Herbst! Die optimistischen Farben leuchten mit der Magie des Herbstes um die Wette. Das Potential für das nächste Lieblingsstück haben definitiv die Statement-Pieces in der Trendfarbe Grün mit leicht mattiertem, goldfarbenem Metall.

#Logomania

Eine LOOKS by Wolfgang Joop-Kollektion ist ohne das ikonische Logo im Cut-out-Design nicht denkbar! Asymmetrische Ohrringe aus goldfarbenem Metall sind wahre Blickfänger. Auch massive, zweireihige Ketten für Hals und Arm lassen das Logo edel und cool wirken.

Fantastic Animals

Die faszinierende Reise in die Tierwelt geht weiter. Im Fokus: Illustrationen von Wolfgang Joop persönlich! Coole Fische an breiten Creolen, bunte Fantasie-Wesen mit magischem Blick zieren Broschen und Ohrringe. Vielfältig tragbar ist die lange Kette aus Paracord mit farbigen Details und Fantasietier; auch ein echter Eyecatcher am Handgelenk.

Statement Pieces

Leicht mattiertes Metall im angesagten Worn-Gold-Look! So setzen die goldfarbenen Gliederketten in verschiedenen Formen ein Fashion-Statement. Einfach perfekt für den coolen Look.

Die Preise für die angesagten Schmuckstücke der neuen LOOKS by Wolfgang Joop-Kollektion liegen zwischen 14,95 EUR und 34,95 EUR

Aktuelle Informationen zu den neuesten Trends

Weitere Informationen zu unseren neuen Must-haves finden Sie auf unserer Presseseite für akkreditierte Journalisten https://group.bijou-brigitte.com/de/presse. Sollten Sie noch nicht für den Pressebereich freigeschaltet sein, wenden Sie sich gern an uns.

Über Bijou Brigitte:

Das börsennotierte Unternehmen aus Hamburg präsentiert in rund 900 Filialen und auch online unter www.bijou-brigitte.com die neusten Schmuck- und Accessoires-Trends. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.

