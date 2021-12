Bijou Brigitte AG

Bijou Brigitte - die neue Frühjahrs-/Sommerkollektion 2022 wird bunt und facettenreich!

Hamburg (ots)

Die Frühlingsstars von Bijou Brigitte stellen sich vor. Bei den Farben hat Buttercupyellow eine der Pole Positions eingenommen. Weitere Farb-Highlights sind zarte Pastelltöne, aber auch leuchtende Farben wie Orange und Pink sind mit von der Partie. Vielfältige Materialkombinationen ziehen Blicke magisch an: Holzelemente und Kunstleder sowie unbearbeitete Edelsteine und Bänder. Es darf auf jeden Fall wieder blumig werden. Ob in naiver Optik, die an die 1970er-Jahre erinnert, oder als Gartenblume wie die Tulpe, die zu den zauberhaften Frühlingsboten gehört. Ferner haben Pilze die Kollektion erobert und zeigen sich in verschiedenen Farbtönen.

Valentinstag

Liebe liegt in der Luft, sobald der 14. Februar genannt wird. Kleine Liebesboten sind auf jeden Fall süße Herzen im Cut-out-Design oder als Amulett. Die 925-Silber-Linie wird gerne zu einem Unterstützer Amors. Süße Herzanhänger strahlen auch in Vergoldet und Rosévergoldet; teilweise von Strass umschmeichelt oder in Liaison mit Perlen.

Herzen stehen auch bei den Modeschmuck-Exemplaren im Vordergrund. Neben filigranen Schmuckstücken zieren Herzanhänger große Gliederketten. Der Schriftzug Love auf Emaille-Anhängern oder aus Strass lässt verliebte Herzen höherschlagen.

Garden Love

Tulpen helfen dem Frühling gern auf die Sprünge. Sie sind die heimlichen Stars unseres Garden Love-Themas. Nichts kann sie stoppen auf dem Weg zur Blüte, auch in Vasen wachsen sie uns weiter entgegen. Vielleicht ein passendes Bild in turbulenten Zeiten? Weitere Gartenschönheiten begleiten die Starblume. Das Gänseblümchen ist ebenso wie die Margeriten, von Schmetterlingen umschwärmt, mit von der Partie. Verspielte Anhänger in Emaille, getrocknete Blumen in Glas oder als Applikation auf sommerlichen Accessoires zaubern ein Lächeln ins Gesicht. Die Korbtasche mit bunten Blüten und der passende Strohhut laden zum Verweilen im floralen Paradies ein. Pilzfans kommen schon im Frühjahr auf ihre Kosten. In zartem Gelb, Lila oder Orange zieren sie verschiedene Schmuckstücke.

Der gelb-weiß-karierte Bucket-Hat wartet zusammen mit einer Korbtasche mit blumigen Innenfutter auf seinen Auftritt beim ersten Stadtbummel im Frühling. Ein echter Hingucker ist das gehäkelte Dreieckstuch in zartem Lila mit Blumen.

Retro Summer

Edelsteine stehen bei diesem Look hoch im Kurs; natürlich modern interpretiert! Mit Textilband umwickelte Rohsteine ziehen an Ketten in verschiedenen Längen alle Blicke auf sich. Lange Ohrhänger mit Edelsteinen sind ebenso wahre Eyecatcher. Esoterische Details passen perfekt zu den magischen Steinen, die durch ihre Natürlichkeit bestechen. Da kommt doch Sehnsucht nach einem Festival-Sommer auf. Auch halsnah darf es etwas größer sein. Steinplättchen und Muscheln wechseln sich an Lederbändern ab. In Retro-Optik und gedeckten Farben zeigen sich die vielfältigen Tücher.

Neu in den Filialen und im Onlineshop

Ab Ende Januar 2022 werden die ersten Trend-Pieces der neuen Saison in den Filialen und auch im Onlineshop erhältlich sein. Entdecken Sie in der Zwischenzeit die Social-Media-Kanäle von Bijou Brigitte. Ob TikTok, Instagram oder Facebook, Inspiration und Unterhaltung sind garantiert. Bei den Adventskalendern auf Facebook und Instagram verstecken sich attraktive Gewinne von Bijou Brigitte und Kooperationspartnern hinter den Türchen.

Weitere Informationen zu unseren neuen Must-haves finden Sie auf unserer Presseseite für akkreditierte Journalisten unter https://group.bijou-brigitte.com/de/presse. Sollten Sie noch nicht für den Pressebereich freigeschaltet sein, wenden Sie sich gern an uns.

Über Bijou Brigitte:

Das börsennotierte Unternehmen aus Hamburg präsentiert in rund 930 Filialen und auch online unter www.bijou-brigitte.com die neusten Schmuck- und Accessoires-Trends. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.

