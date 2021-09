Bijou Brigitte AG

Bijou Brigitte x LOOKS by Wolfgang Joop - die neue Kollektion begeistert durch Vielfalt

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die zweite LOOKS by Wolfgang Joop-Kollektion startet ab dem 27. September 2021 in den deutschen und österreichischen Filialen von Bijou Brigitte sowie im Onlineshop.

Die Kollektion LOOKS by Wolfgang Joop

Die neuen Schmuckstücke zeichnen sich durch ihre Vielfalt und ihr außergewöhnliches Design aus. Erstmalig geht auch eine 925 Silber-Kollektion an den Start. In 925 Silber oder Silber vergoldet zeigt sich das markante LOOKS by Wolfgang Joop-Logo als Gravur an zarten Schmuckstücken. Anhänger in angesagtem Locket-Style und kleine Tags warten auf besondere Erinnerungen. Filigrane Sterne sowie Anhänger in Herz- oder Schlossform haben sich diesem Style angeschlossen. Ihnen können auch unsere silbernen Sets, bestehend aus Kette und Ohrringen, nicht widerstehen.

Auf die Fans opulenter Gliederketten warten wahre Statement Pieces, die jedem Look ein Ausrufezeichen verleihen. Das Schloss voller Strass im kühlen Silberton gehalten oder goldfarben in Herzform ist mit dabei.

Ein spannender Materialmix zieht beim Retro Vibes Style die Blicke auf sich. Bei den großen Gliederketten wechselt sich goldfarbenes Metall mit verschiedenfarbigen Acryl-Elementen in Rot, Schwarz und Weiß in gummierter Optik ab. Das LOOKS by Wolfgang Joop-Logo ziert jeweils einen goldfarbenen, runden Anhänger.

Wir freuen uns sehr nach dem erfolgreichen Start unserer Zusammenarbeit mit dem berühmten deutschen Modedesigner unsere Kundinnen und Kunden mit weiteren exklusiven Schmuckstücken zu begeistern. Die Preise für die facettenreichen Kreationen von LOOKS by Wolfgang Joop liegen zwischen 5,95 EUR und 49,95 EUR.

Aktuelle Informationen zu den neuesten Trends

Weitere Informationen zu unseren neuen Must-haves finden Sie auf unserer Presseseite für akkreditierte Journalisten https://group.bijou-brigitte.com/de/presse. Sollten Sie noch nicht für den Pressebereich freigeschaltet sein, wenden Sie sich gern an uns.

Über Bijou Brigitte:

Das börsennotierte Unternehmen aus Hamburg präsentiert in rund 960 Filialen und auch online unter www.bijou-brigitte.com die neusten Schmuck- und Accessoires-Trends. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.

Original-Content von: Bijou Brigitte AG, übermittelt durch news aktuell