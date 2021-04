Bijou Brigitte AG

Bijou Brigitte x LOOKS by Wolfgang Joop

Ab heute sind die Schmuckstücke und Accessoires von LOOKS by Wolfgang Joop online sowie in den deutschen und österreichischen Filialen von Bijou Brigitte erhältlich. Wir freuen uns sehr, erstmalig mit dem berühmten deutschen Mode-Designer zusammenzuarbeiten. Gemeinsam präsentieren wir unter dem neuen Label LOOKS by Wolfgang Joop eine faszinierende Schmuckkollektion für Frauen und Männer.

Die exklusiven Schmuckstücke sind die perfekten Begleiter für Fans individueller Mode. Mit ihrem zeitlosen Design haben sie definitiv das Potential, zu echten Lieblingsstücken zu werden, und die Schmuckfans lange zu begleiten. Luxus für alle Modefans, so lautet das Motto des charismatischen Designers.

Die Kollektion LOOKS by Wolfgang Joop

Die Preise für die vielfältigen Kreationen von LOOKS by Wolfgang Joop liegen zwischen 5,95 EUR und 39,95 EUR. Sie sind in allen unseren deutschen und österreichischen Filialen sowie im Onlineshop erhältlich.

Die verschiedenen Kollektionen präsentieren sich unter klangvollen Namen. Das markante LOOKS by Wolfgang Joop-Logo hat seinen großen Auftritt bei #logomania und zeigt sich in seiner Vielfältigkeit. Als Gravur auf golden schimmernden Gliederketten, massiven Ringen oder Creolen in verschiedenen Größen oder als Textildruck auf Scrunchies und Haarbändern. Die stylishen Eyecatcher aus Edelstahl und zartem Satin können ihren großen Auftritt nicht erwarten. Auch die weiteren Kollektionen stehen diesen Must-haves in Nichts nach.

Für unsere Kundinnen und Kunden begleiten wir diese inspirierende Zusammenarbeit mit attraktiven Aktionen am POS und im Onlineshop sowie auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. Exklusive Aktionen warten auf die BB-Club-Mitglieder!

Aktuelle Informationen zu den neuesten Trends

Weitere Informationen zu unseren neuen Must-haves finden Sie auf unserer Presseseite für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten https://group.bijou-brigitte.com/de/presse. Sollten Sie noch nicht für den Pressebereich freigeschaltet sein, wenden Sie sich gern an uns.

#stayhealthystaychic

Über Bijou Brigitte:

Das börsennotierte Unternehmen aus Hamburg präsentiert in rund 1.000 Filialen und auch online unter www.bijou-brigitte.com die neusten Schmuck- und Accessoires-Trends. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.

