Bijou Brigitte und Dawid Tomaszewski - eine stylishe Partnerschaft auf der Berliner Fashion Week

Erstmalig arbeiteten der Berliner Modedesigner, bekannt für seine innovativen und inspirierenden Kreationen, mit dem Hamburger Modeschmuckanbieter im Rahmen der Berliner Fashion Week zusammen. Dabei verschmolzen seine ausdruckstarken Designs mit ausgewählten Stücken von Bijou Brigitte.

Die Präsentation

Dawid Tomaszewski inszenierte die Vorstellung seiner neuen Kollektion für Autumn/Winter 2020/2021 nicht als klassische Catwalk-Show, sondern als perfekt inszeniertes Happening in der Berliner Szene-Lokation Prince Charles. Dabei spielte er exzellent mit dem rauen Charme des Clubs. Ein Fixpunkt war dabei der Swimmingpool, in dem die von Trockeneis umhüllten Models posierten. In die Dynamik der neuen Designerstücke aus seiner "Chromatic Constallation" integrierte der Designer vielfältige Schmuckstücke von Bijou Brigitte. Markante Holzcreolen ergänzten Tüll, Brokat und Seidenkreationen mit betont auffälligen Prints. Dawid Tomaszewskis neue Kollektion betört durch enorme Ausdruckskraft und ist eine Hommage an den Künstler Heinz Mack. Während des zweistündigen Events fanden die Gäste zielsicher ihren Weg zur Beauty Corner, wo Bijou Brigitte verspielte Armbänder individualisierte.

Fasziniertes Publikum

Die anwesenden Vertreter der Modepresse waren begeistert. Fasziniert verfolgten auch viele prominente Fashionistas die inspirierende Präsentation, darunter Stylistin und Moderatorin Astrid Rudolph, Model Dany Michalski, Schauspielerin Jeanette Hain, Autorin, Model und Influencerin Marie von den Benken (@regendelfin) sowie die drei Influencerinnen Xenia Karen (@xeniakaren) und Pia Lorena Karen @pialorenaa) und Evanthia Benetatou (@evanthiabenetatou). Wie die Models waren auch die Celebrities perfekt mit trendigen Schmuckstücken von Bijou Brigitte und einem Outfit des Designers gestylt.

Dawid Tomaszewski über Bijou Brigitte

Der Designer antwortete auf die Frage, warum er Bijou Brigitte für die Vorstellung seiner neuen Kollektion an seiner Seite haben wollte: "Ein Leben ohne Glitter ist zu langweilig. Wir haben das Jahr 2020. Express Yourself!" Ihm ist es wichtig, zu vermitteln, das Gewohnte zu hinterfragen. "Sei wie du bist, folge nicht unbedingt den Trends. Sei dein eigener Trend!" Eine Botschaft, die zu Bijou Brigitte passt: Unsere Marke steht für Inspiration, Freude, Leidenschaft und Vielfalt.

Über Bijou Brigitte:

Das börsennotierte Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern mit über 1.000 Filialen vertreten. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.

