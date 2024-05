Europcar Mobility Group

Premium-Mobilität in zentraler Lage: Europcar-Vermietstation in Stuttgarter Innenstadt neu eröffnet

Stuttgart/ Hamburg (ots)

Die Premium-Autovermietung Europcar eröffnet in Stuttgart eine neue Station in zentraler Lage. In der Kronenstr. 17 finden Kunden in direkter Nähe zum Stuttgarter Hauptbahnhof ab sofort eine große Auswahl an modernen Elektro- und Premium-Fahrzeugen, die den steigenden Bedarf von Privat- genauso wie Firmenkunden in der gesamten schwäbischen Region bedient.

"Unser neuer Premium-Standort im Herzen von Baden-Württemberg unterstützt unsere Kunden dabei, die Schönheit und Vielfalt dieser Region in vollem Umfang zu erleben. Sei es ein Familienausflug zum Uracher Wasserfall im Maisental bei Bad Urach oder ein Abstecher von der Geschäftsreise in die Schillerstadt Marbach am Neckar - mit unserem großen Angebot an Mietwagen können Reisende die zahlreichen Sehenswürdigkeiten von Stuttgart und Umland entdecken, maßgeschneidert auf ihre individuellen Bedürfnisse. Bei uns finden sie das passende Fahrzeug, sei es für ein paar Stunden, ein paar Tage, eine Woche, einen Monat - oder sie nutzen unser attraktives myEuropcar Abo-Angebot ", sagt Katarzyna Cetin, Leiterin des Europcar-Teams in Stuttgart.

Von Klein- und Kompaktwagen, über moderne E-Fahrzeuge bis zu luxuriösen Limousinen und SUVs bietet die neu gestaltete Station in der Stuttgarter Innenstadt eine exklusive Fahrzeugauswahl. "Hier treffen Privat- und Firmenkunden auf ein hochmotiviertes Team aus langjährigen Mitarbeitenden und ehrgeizigen Nachwuchskräften. Das Motto bei uns in Stuttgart: Jeder profitiert von den Stärken und Expertisen des anderen - Teamplay wird großgeschrieben und die Kunden stehen an erster Stelle," fährt Katarzyna Cetin fort. "Unseren Kunden täglich einen erstklassigen Service zu bieten und sie zuverlässig von A nach B zu bringen, ist unsere Priorität und bringt uns viel Freude."

