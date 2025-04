ProSieben

"ran" an die Eishockey-WM 2025: ProSieben und Joyn zeigen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft live

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Das Eis ist heiß! ProSieben und Joyn zeigen alle Spiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM 2025 live aus Herning (Dänemark) - darunter die Begegnungen gegen Weltmeister Tschechien, Vizeweltmeister Schweiz und die USA.

Los geht's mit "ran Eishockey live: WM" und dem ersten Vorrundenspiel Deutschland gegen Ungarn am Samstag, 10. Mai 2025. Faceoff ist um 16:20 Uhr. Mit Basti Schwele und Rick Goldmann als Kommentatoren, Moderator Matthias Killing und Reporter Christoph "Icke" Dommisch schickt "ran" seine erste Reihe an die Eisfläche. Am Montag, 7. April, startet Bundestrainer Harold Kreis mit seinem Team in die erste Vorbereitungsphase in Regensburg.

Gernot Bauer, "ran"-Sportchef: "'ran' begleitet die deutsche Nationalmannschaft im Mai wieder mit seinem besten Eishockey-Team zur WM nach Dänemark und Schweden, um live aus dem Stadion die Stimmung und alle Emotionen zu übertragen. Bereits im letzten Jahr konnten wir die Reichweite und Aufmerksamkeit für Eishockey in Deutschland deutlich steigern. 2025 bieten wir auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de erneut ein erstklassiges Paket an - mit insgesamt 20 Livespielen, Liveinterviews auf der Eisfläche, allen Zusammenfassungen und weiteren News von den Spielstätten. Schnell, begeisternd, actionreich, spannend."

Eishockey satt! Neben den Spielen der deutschen Mannschaft überträgt ProSieben ein Viertelfinale sowie beide Halbfinale, das Spiel um Platz drei und das WM-Finale. Sieben weitere Vorrundenspiele der Gruppe B sowie ein Viertelfinale gibt es auf ProSieben MAXX zu sehen - und kostenlos zu streamen auf Joyn. Alle Highlights der WM fasst ran.de zusätzlich in der eigenen Nachberichterstattung zusammen.

Kann sich sehen lassen. Seit 2024 präsentiert ProSieben die deutschen Spiele der Eishockey-WM live im TV. In seiner ersten Saison punktete der Sender bei den Deutschland-Übertragungen mit herausragenden bis zu 14,2 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre). Insgesamt verfolgten bis zu 3,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die deutsche Nationalmannschaft auf ProSieben.

Das Eishockey-WM-Programm im Überblick:

ProSieben und Joyn (Eröffnungsbully)

Deutschland vs. Ungarn, Samstag, 10. Mai, 16:20 Uhr

Deutschland vs. Kasachstan, Sonntag, 11. Mai, 16:20 Uhr

Deutschland vs. Norwegen, Dienstag, 13. Mai, 16:20 Uhr

Schweiz vs. Deutschland, Donnerstag, 15. Mai, 16:20 Uhr

USA vs. Deutschland, Samstag, 17. Mai, 12:20 Uhr

Deutschland vs. Tschechien, Montag, 19. Mai, 16:20 Uhr

Deutschland vs. Dänemark, Dienstag, 20. Mai, 20:20 Uhr

Viertelfinale, Donnerstag, 22. Mai, 16:20 Uhr

Halbfinale 1+2, Samstag, 24. Mai, ab 14:20 Uhr

Spiel um Platz 3, Sonntag, 25. Mai, 15:20 Uhr

Finale, Sonntag, 25. Mai, 20:20 Uhr

ProSieben MAXX und Joyn (Eröffnungsbully)

Schweiz vs. Tschechien, Freitag, 9. Mai, 16:20 Uhr

Dänemark vs. Schweiz, Samstag, 10. Mai, 20:20 Uhr

USA vs. Schweiz, Montag, 12. Mai, 16:20 Uhr

USA vs. Norwegen, Mittwoch, 14. Mai, 16:20 Uhr

Schweiz vs. Norwegen, Freitag, 16. Mai, 20:20 Uhr

USA vs. Kasachstan, Sonntag, 18. Mai, 16:20 Uhr

Tschechien vs. USA, Dienstag, 20. Mai, 16:20 Uhr

Viertelfinale, Donnerstag, 22. Mai, 20:20 Uhr

Alle Sportereignisse parallel live auf Joyn und ran.de im Livestream

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 02.04.2025 (vorläufig gewichtet) Pressekontakt: Frank Wolkenhauer / Nathalie Galina phone: +49 (0) 89 95 07 - 1158 /- 1186 email: Frank.Wolkenhauer@seven.one / Nathalie.Galina@seven.one Photo Production & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 -1191 email: clarissa.schreiner@seven.one Infos & Fotos: presse.prosieben.de ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell