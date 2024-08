ARD Das Erste

"hart aber fair" - Im Anschluss an die Doku "Machen wir unsere Demokratie kaputt?" am Montag, 26. August 2024, 21:00 Uhr, live aus Köln

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema:

Vor den Wahlen: Demokratie in Gefahr?

Die Gäste:

Wolfgang Bosbach (CDU): macht Wahlkampf in Sachsen, Thüringen und Brandenburg

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen): Bundestagsvizepräsidentin

Katja Hoyer: Historikerin und Autorin

Luca Piwodda (Partei des Fortschritts PdF): Bürgermeister von Gartz (Oder) in Brandenburg

Lena Grundmann: Aktivistin und Initiatorin des Bündnisses "Dorfliebe für alle" in Thüringen

Ann-Katrin Müller: Journalistin "Der Spiegel"

Direkt nach der Doku: Rund die Hälfte der Menschen sind laut Umfragen nicht damit zufrieden, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert. Wie gefährlich ist das? Was kann dagegen getan werden? In Ostdeutschland ist diese Unzufriedenheit größer als in Westdeutschland. Werden davon bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen Demokratie-Feinde und Populisten profitieren?

Am Mittwoch finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD-Mediathek die von Louis Klamroth kommentierten und durch redaktionelle Inhalte ergänzten Highlights der Sendung.

