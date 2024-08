ARD Das Erste

ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin" mit Markus Söder (CSU) am Sonntag, 25. August 2024, um 18:00 Uhr im Ersten sowie ab 16:00 Uhr auf tagesschau24 und tagesschau.de

Für die Union ist die Richtung klar: zurück ins Kanzleramt. Offen ist allerdings immer noch, mit welchem Spitzenkandidaten CDU und CSU in den Bundestagswahlkampf ziehen wollen. Markus Söder zumindest sieht für seine Zukunft zwei Optionen: Ministerpräsident oder Kanzler. Nur: Für welche Inhalte steht der CSU-Chef, der zuletzt vor allem durch seine Auftritte in den Sozialen Medien auffiel? Welche Ideen hat er fürs Land? Und wie blickt Söder auf die K-Frage in der Union?

Matthias Deiß, stellvertretender Studioleiter im ARD-Hauptstadtstudio, fragt nach beim CSU-Parteivorsitzenden Markus Söder. Am Sonntag, 25. August, im ARD-Sommerinterview - ausgestrahlt um 18:00 Uhr im Ersten, sowie vorab schon ab 16 Uhr auf tagesschau24, tagesschau.de und in der ARD Mediathek.

Im Online-Format "Frag selbst!" können Userinnen und User ihre Fragen an Markus Söder Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen der tagesschau und vom "Bericht aus Berlin" bei Instagram, Facebook, X und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es am Sonntag, 25. August, ab 12:30 Uhr live auf dem YouTube-Kanal der tagesschau und jetzt neu: auf dem Twitch-Kanal der ARD.

