ARD Das Erste

Mordskomische Aussichten: Sechs neue Folgen der Kultserie "Mord mit Aussicht" | Ab 3. September, immer dienstags um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

München (ots)

Ab Dienstag, 3. September, um 20:15 Uhr steht das nur scheinbar so verschlafene Eifelnest Hengasch im Landkreis Liebernich wieder auf der Primetime-Bühne des Ersten und natürlich als Highlight der ARD Mediathek. Gezeigt wird der zweite Teil der fünften Staffel der erfolgreichen Crime-Comedy-Serie "Mord mit Aussicht".

Und auch dieses Mal wird Kommissarin Marie Gabler (Katharina Wackernagel)wieder so manchem Provinzkriminellen einen Strich durch die Rechnung machen, private Missionen erfüllen und sich mit den Hengaschern reiben. Selbstverständlich immer an ihrer Seite: Oberkommissar Heino Fuß (Sebastian Schwarz) und Nachwuchspolizistin Jennifer Dickel (Eva Bühnen).

Zum festen Ensemble gehören wie immer Petra Kleinert als Heike Schäffer, die sich nach wie vor in alles einmischt, Kai Schumann als Schweinebauer Gisbert Cremer, Cem Ali Gültekin als Imbissbesitzer Mehmet Özdenizmen, Feuerwehrmann Arthur Brandt (Felix Vörtler) und die ewig maulige Gastwirtin Lydia Aubach (Julia Schmitt) sowie Frau Runkelbach (Friederike Frerichs). Auch Johannes Rotter als Pfarrer Puttermann und Milena Dreißig als Jutta Schlichting sowie Therese Dürrenberger als Frau Ziegler gehören dazu. Weitere Darsteller:innen sind, Bennik Gehring, Svenja Hermuth, Stefko Hanushevsky, Johanna Gastdorf, Marie Burchard, Merle Wasmuth, Petra Welteroth, Caroline Junghanns, Petra Kalkutschke, Madieu Ulbrich, Meriel Hinsching, Peter Trabner, Leon Seidel, Leonie Wesselow u. v. m.

Inhalt: Marie Gabler ist unter Strom. Die Scheidung von ihrem Ex-Mann muss unter Dach und Fach gebracht werden, Heino und Jenny fordern das obligatorische Schießtraining ein- und ausgerechnet jetzt will Gisbert, mit dem Marie eigentlich Streit hat, ein Liebes-Bekenntnis von ihr. Über einen verrückten Traum gerät Marie in einen temporeichen Strudel aus dem Immergleichen und muss um Gisberts willen einen Weg herausfinden. Dafür lassen die weiteren Hengasch-Fälle Marie bei ihren Ermittlungen tief in die Eifler Seelenlage eintauchen: Ein "Mörderspiel" mit einer echten Leiche lässt Marie lang gehütete Geheimnisse ans Licht bringen; und eine weitere Tote bringt ausgerechnet Renate zurück ins Dorf, die vor zehn Jahren Heino und den gemeinsamen Sohn Otti verlassen hatte. Marie muss sehen, dass Heinos immer noch große Gefühle für Renate nicht zur Gefahr für die Ermittlung werden. Auch Jenny kommt während eines Minigolfturniers mit seltsamen Bräuchen an ihre Grenzen. Und schließlich muss Marie nicht nur für ihre Rückkehr nach Köln neue Prioritäten setzen, sondern auch gegen das organisierte Verbrechen kämpfen, dass sich womöglich in Hengasch breit macht.

Den zweiten Teil der fünften Staffel von "Mord mit Aussicht" mit den Folgen 8 bis 13 wird produziert von der Claussen+Putz Filmproduktion im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm unter Federführung des WDR. Als Headautor fungiert Johannes Rotter. Die Folgen-Drehbücher stammen von Johannes Rotter sowie von Tanja Bubbel, Martin Ritzenhoff, Antonia Rothe-Liermann, Frederick Schofield; Regie führten Markus Sehr und Felix Stienz. Für die Kamera verantwortlich sind Paul Pieck und Brendan Uffelmann. Produzent ist Jakob Claussen, Producer Thomas Klimmer und Development Producerin Amelie Syberberg (Claussen+Putz Filmproduktion). Die Redaktion hat Elke Kimmlinger Producerin ist Karin Laub (WDR) und Executive Producer Alexander Bickel (WDR).

Die gesamte fünfte Staffel wird ab dem 3. September in der ARD Mediathek abrufbar sein.

Die Pressemappe finden Sie im Presseservice: https://presse.daserste.de/index.html

Fotos stehen zur Verfügung unter: https://www.ard-foto.de/

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell